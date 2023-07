Los alcaldes de O Morrazo instan a Xunta y Diputación a resolver el conflicto de los bomberos

Apoyo a las reclamaciones de los trabajadores y mensaje a las instituciones responsables para que resuelvan el conflicto de la mejor manera posible. Esa es la postura oficial que ayer adoptaron los alcaldes de Bueu (Félix Juncal), Cangas (Araceli Gestido) y Moaña (Leticia Santos) tras la reunión mantenida con los Bombeiros do Morrazo en las instalaciones del polígono de Castiñeiras. Los regidores han mostrado su “malestar” por la situación –que ha provocado el cierre del parque durante varios días al no haber personal suficiente– y han instado a Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra “a resolver esta anomalía en el servicio”.

Juncal, que ejerció como portavoz, subrayó la necesidad de que el servicio “se preste en unas buenas condiciones y se disponga de medios suficientes”, a la vez que mostró su preocupación por estar “entrando en un momento tan sensible como la temporada estival. El riesgo de incendio se acrecienta al mismo tiempo que se reducen los medios con los que contamos”. Señala que no se están cubriendo las plazas vacantes por diferentes motivos y que se han agotado las horas extra. “Aquí se vienen cubriendo los servicios mínimos, que son el cien por cien, pero no llega para poder cubrir los turnos por las bajas”, explica el regidor buenense.

Pero quizás las mayores críticas vertidas por los regidores se centraron en la falta de información que se les ha facilitado, habida cuenta de que, tal y como manifestó el propio Juncal, “cuando se activa un operativo de emergencia el mando del mismo recae en la alcaldía, y no tenemos información de lo que ocurre”. De hecho, significó, “nadie del Consorcio Provincial se ha dirigido a nosotros para exponer la situación. Es ahora, al hablar con los trabajadores, cuando podemos conocer de primera mano el colapso operativo del parque”. En este sentido, anunció que hoy está previsto el cierre del parque al no contar con suficiente personal para cubrir el servicio. “Y no es algo puntual, sino bastante habitual, con una situación que se viene agravando constantemente.

Juncal recordó que hasta 2010 el parque dependía directamente del Consorcio Comarcal, formado por los concellos de Cangas, Moaña y Bueu, pero que fue a partir de ese año cuando se decidió integrarlo en el Consorcio Provincial, perdiendo, por tanto, el control del servicio. “Nuestro papel principal desaparece con esa medida y ahora corresponde a Xunta y Diputación”, resume el alcalde de Bueu.

Los tres alcaldes aseguraron que los bomberos “tienen todo nuestro apoyo” al considerar sus peticiones “justas y razonables”, y también expresaron su preocupación “porque es un conflicto que no se da solucionado y, lo peor de todo, no se ve que exista demasiado interés en hacerlo. No hay ningún tipo de reacción por parte de las administraciones responsables”.

Manifestación hoy en Santiago

El Comité de Folga de los bomberos comarcales de Galicia ha convocado para hoy –a partir de las 11 horas– una manifestación en Santiago para visibilizar la situación y sus exigencias. “Queremos que se haga una valoración justa de los puestos de trabajo, acorde a nuestra profesión a nuestros riesgos. Exigimos un convenio autonómico que reconozca adecuadamente nuestro trabajo”, señalan los sindicatos convocantes. Desde que comenzó la huelga, señalan, la única medida que se adoptó fue la de no realizar las horas extras de carácter voluntario. Así se pretendía, dicen, “demostrar que el servicio se presta por la voluntad de los trabajadores y no por la nula organización y precisión de quien debe velar por ello”. Según sus datos, en 26 días de movilizaciones han tenido que cerrar 10 parques durante un día de guardia.