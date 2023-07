El tripartito acusa a Portas de votar con el PP para boicotear y chantajear al gobierno de Cangas

El pleno del lunes dejó heridas que serán difíciles de curar en la izquierda de Cangas. Alternativa dos Veciños (AV) eligió votar con el PP y rechazar la propuesta de salarios de la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) y cuatro concejales de su gobierno: Óliver Álvarez (BNG), Antón Iglesias (BNG), Iria Malvido (PSOE) y Aurora Prieto (Esquerda Unida). El tripartito coincide en que la edil de AV tendrá muy difícil de explicar a su electorado que utiliza sus votos para apoyar el boicot y el chantaje que realiza el PP al gobierno. Afirman que su estrategia es el boicot y que si cree que lo hace para ir contra el gobierno se equivoca, porque a quién perjudica es a los vecinos de Cangas. El portavoz del BNG, Óliver Álvarez, asegura que el tripartito no va a dejar el gobierno por el estrangulamiento al que está sometido por parte de AV y de PP y que lo que se está haciendo no es un pulso al gobierno, sino al Concello de Cangas “y nosotros no vamos a ceder” . Los tres portavoces del tripartito coinciden también en que no es faltar ala verdad decir que AV se levantó de la mesa de negociación. La socialista Iria Malvido y la edil de Esquerda Unida, Aurora Prieto, recuerdan que AV se levantó de la mesa de negociación cuando ya se había consensuado que Victoria Portas llevaría la concejalía de Servicios Sociales y de Educación _muy a pesar del BNG_ porque consideró que la dedicación exclusiva para su concejala era algo innegociable. Fue entonces cuando se rompió el pacto. Óliver Álvarez afirma que una cosa es la mano tendida para que entre AV en el gobierno y otra estar sujetos a chantaje por su parte. También se considera que falta a la verdad Victoria Portas cuando dice que se le cercenan sus derechos como concejala. El tripartito apunta a que es una absoluta mentira, ya que tiene derecho a toda la documentación para los plenos como perteneciente al grupo mixto, como marca el ROM, que es al que hace referencia la secretaria, pero que ella no quiere pertenecer al grupo mixto, quiere tener grupo propio y la ley no se lo permite, ni tampoco el ROM. Lo que marca el reglamento es que debe compartir portavoces con el otro partido que solo tiene una concejala, que es EU y ponerse de acuerdo en quién va a la Comisión Informativa Única. Que basta con un escrito a la secretaria para todo eso. Como asegura Iria Malvido, Victoria Portas prefiere ir de víctima, dando pena, estrategia que ya utilizó cuando era alcaldesa, para conseguir sus fines. Álvarez afirma que lo que quiere ahora Portas es evidenciar músculo negociadora, mostrar que puede destruirlo todo. “Para este comportamiento lo más lógico era que no hubiese votado a favor de la investidura de Araceli Gestido, porque lo que da la impresión es que quiere es dejar el gobierno en manos del Partido Popular. “Además, mucho dice que el dinero que se destina a salarios es mucho, y ella quería una dedicación exclusiva más. Ahí es donde demuestra su demagógica”.

La socialista Iria Malvido quiere que Victoria Portas se decida de una vez: entregar el gobierno al PP o permitir que gobierne la izquierda. Para ahora bloquear al gobierno, lo que tendría que haber hecho antes era no votar a favor de la investidura de Araceli Gestido. Para esto que le hubiera dejado gobernar a José Enrique Sotelo (líder del PP). Lo que que hace feliz no es el bienestar de los vecinos, de lo que se le llena la boca, sino torpedear nuestra labor, como lo demostró en el pleno” . Pide que explique que categoría profesional tiene ella, tanto que se harta de hablar de la no profesionalización de la política, de lo que vivió a lo largo de cuatro años, que es lo que le permite que ahora cobre el paro. Óliver Álvarez también recuerda que el BNG permitió el gobierno en el anterior mandato, cuando estaba en minoría, e incluso ayudó a aprobar presupuestos. Alternativa dos Veciños: “No van a conseguir callarnos” Las reacciones a lo ocurrido en el pleno de organización de Cangas celebrado anoche no se hacen esperar. La exalcaldesa, Victoria Portas, de Alternativa dos Veciños (AV), votó en contra de los salarios propuestos por el gobierno tripartito (BNG-PSOE-IU) y dejó a sus integrantes sin sueldos al sumar sus votos a los de un PP que pese a ganar las elecciones no tuvo opción de gobernar. El partido de Portas considera que la propuesta de sueldos, que incrementan un 38% el gasto, “es un insulto a los vecinos” y lamenta que el nuevo ejecutivo venda que “se mantienen los salarios del mandato anterior” Asimismo, Portas acusa a la nueva alcaldesa, Araceli Gestido, de “llenarse la boca de diálogo y consenso” pero “capitanear una operación para silenciarnos y negarnos los derechos más esenciales de representación que nos dieron las urnas, no permitiéndonos la participación en ninguna comisión a excepción del pleno”. AV alega que esto demostraría que “el tripartito tenía previsto excluirnos del gobierno. Quedó más que evidente que existía un acuerdo al margen de la mesa de negociación y ahora nos quieren chantajear con falsos compromisos éticos para justificar su propuesta desorbitante de incremento salarial”. AV concluye asegurando que “apoyaremos todo lo que sea positivo para Cangas, pero no vamos a regalar el voto a un gobierno que nos deja fuera de todo tipo de representación”.