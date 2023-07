Obras y Servicios renueva el parque de A Choupana desmatelado por el vandalismo

La concejalía de Obras y Servicios del Concello de Cangas que dirige Iria Malvido (PSOE) puso punto y final a las obras del parque infantil de A Choupana. El proyecto había sido encargado a una empresa externa por el anterior equipo de gobierno y después, al llegar al terreno, se pudo comprobar que era irrealizable, que no cabía lo proyectado en el terreno que había. Además, los elementos del parque infantil no cumplían con las especificaciones de seguridad para los más pequeños.

La propia empresa Bricantel se dirigió al concello de Cangas que en el acto de replanteo de la obra se había puesto de manifiesto la inviabilidad de la ladera natural existente para la instalación de un tobogán, para 2,5 metros de desnivel. “El principal motivo por el cual no fue factible la obra es que en la zona de salida del tobogán para cumplir con la normativa de equipamientos de las áreas de juegos y superficies es necesario que todo alrededor de la plataforma de salida del tobogán exista una superficie plana y libre de obstáculos de al menos 1,5 metros. Para lo cual sería necesario llevar a cabo un importante movimiento de tierras en dicha ladea. Rehaciendo casi en su totalidad ladera existente, que están conteniendo las tierras de la urbanización superior. Esta opción no se consideró viable ni técnica ni económicamente. En el proyecto inclina tampoco se contempló ninguna de las partidas necesarias para la adaptación de esa pendiente natural a la instalación de tobogán de ladera. Proponiendose como solución la creación de una montaña de menores dimensiones (1,5 metros de desnivel) dentro del actual recinto del parque infantil, no viéndose por tanto afectada la ladera natural actual”.

La concejala Iria Malvido se mostró muy satisfecha con la actuación realizada y pidió sensibilidad contra los actos vandálicos, que son los que destruyeron el parque infantil de A Choupana. Iria Malvido hace un llamamiento a la conservación del patrimonio público.