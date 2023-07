Estudiantes de la comarca de O Morrazo volverán hoy a los campos universitarios –los de Cangas y Moaña, al de Vigo, y los de Bueu, al de Pontevedra– para la prueba extraordinaria de la Avaliación del Bachillerato para o Acceso á Universidade (ABAU o EBAU en castellano) que da la oportunidad a los alumnos que resultaron no aptos en la ordinaria de junio a volver a intentarlo o a hacerlo a aquellos que en la repesca lograron aprobar las asignaturas que les habían quedado pendientes en el curso.

En el caso de O Morrazo solo tres de los 11 alumnos que habían resultado no aptos en la ABAU de junio vuelven a presentarse y los restantes han optado por seguir sus estudios en ciclos formativos, tal y como señalan en los respectivos centros. Los tres alumnos que vuelven a repetir la ABAU son del Instituto Rodeira. De este centro se presentan 12 estudiantes a la convocatoria extraordinaria que empieza hoy que se desarrolla igualmente durante tres días en la facultad de Telecomunicaciones de Vigo. De esta docena, 9 son alumnos que han aprobado el curso en la repesca. En la primera convocatoria se habían presentado 74 alumnos y sólo cuatro no aprobaron. Del IES María Soliño de Cangas, no se vuelve a presentar ninguno de los cuatro alumnos que resultaron no aptos en el primer examen. Ahora se presentan 12, nueve de los cuales son alumnos aprobados en la repesca y 3 lo hacen sólo para subir nota. Por lo que respecta a los institutos de Moaña,que tuvieron pleno de aprobados en la primera convocatoria, de As Barxas se presentan 3 alumnos de la repesca del curso y de A Paralaia, 4.

Por lo que respecta el IES Johan Carballeira de Bueu pasa igualmente lo mismo. Ninguno de los tres alumnos que suspendieron la ABAU en junio vuelve a presentarse y se van a ciclos. De este instituto sí se presentan a la prueba extraordinaria 4 estudiantes, tres de ellos que aprobaron en la repesca y uno del año pasado que no se había presentado.

Desde el colegio concertado Casa de la Virgen de Cangas, el único de la comarca en donde se pueden realizar todos los estudios desde infantil a segundo de Bachiller, señalan que los datos oficiales de la Xunta sitúan a este centro como el mejor de la comarca en cuanto a resultados. Indican que la media del bachiller fue de 8,28 y de 7,13 en la ABAU.

En este sentido en Cangas el IES Rodeira figura con 7,77 en Bachiller y 6,28 en la ABAU; y el IES María Soliño, con 7,49 y 6,46, respectivamente; mientras que en Moaña el IES As Barxas figura con 7,88 en Bachiller y 6,74 en la ABAU y el IES A Paralaia, con 8,01 y 6,88, siendo éste el segundo mejor de la comarca. En Bueu, el IES Johan Carballeira aparece con 7,90 en bachiller y 6,34 en la ABAU y el CPR San narciso, en Marín, con 7,13 en bachiller y 5,08 en la ABAU. La media del Bachiller en Galicia está en 7,91 y en 6,58 en la ABAU.