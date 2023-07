La llegada del verano incrementó de forma alarmante el número de abandonos de perros en la comarca, una práctica de maltrato animal que parecía ya erradicada. El último caso que denuncia la Protectora de Animais do Morrazo es el de un mastín de gran tamaño, con unos 70 kilos de peso y que fue abandonado durante la noche del jueves para el viernes. “Lo dejaron atado con una cuerda fina a la puerta de la propia protectora. Es algo que no suele ocurrir”, lamenta la secretaria de la entidad, Lorena Gago Paz.

Explica que el perro no tiene síntomas de maltrato físico “por lo que en algún momento estuvo bien cuidado”. Eso sí, les costó hacerse cargo de él “porque en las primeras horas no se dejaba tocar, porque estaba muy nervioso”.

Los que lo abandonaron no dejaron una nota ni nada que permita conocer el nombre del perro, que también carece del chip de identificación. Desde la Protectora piden que, cualquier información sobre la procedencia del perro, se indique en el número 645408153.

Pero el caso de este mastín no es, por desgracia, el único en las últimas semanas. En estos momentos en el refugio de perros ubicado en el monte moañés de Broullón la Protectora do Morrazo cuida a unos 60 animales. En las últimas semanas de junio tuvieron que recoger a nueve perros abandonados y solo en lo que va de mes ya han tenido que hacer lo propio con otros tres. Pese a la mayor sensibilidad con los animales de los últimos años, los abandonos no paran en verano.

Mercadillo

Para poder alimentar, cuidar y pagar el tratamiento veterinario de tantos animales la Protectora debe incrementar sus acciones de recaudación de fondos. Este domingo extendieron, en el paseo marítimo de Cangas, su mercadillo de objetos donados de segunda mano y libros antiguos, que ponen en marcha al menos una vez al mes.