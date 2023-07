Habla el árbol rojo: “Visiteisions go home”.

Es la petición que se hace desde esa esquina de la Alameda Vella, maltratada por los avatares políticos. La misma demanda apareció pintada en tiza en el pavimento. Sabemos que alguien la borra y que misteriosamente vuelve a aparecer al día siguiente.

Kiko, un campeón de España sin ayudas

Marcos Mosteiro (Kiko) fue clamado el sábado en Valencia campeón de España de esgrima ciega por segunda vez consecutiva. Pero poco les importa a los potenciales patrocinadores y a las administraciones que este vecino de Cangas haya demostrado tal habilidad con el florete en un campeonato de España. Lleva años llamando a todas las puertas y no consigue ni un céntimo de euro. En el Concello, los que antes mandaban, le trataban de convencer de que no había ayudas para él porque no practicaba un deporte olímpico. Paparruchas. Sin señalar a nadie, recuerdo que hay otros deportes para nada olímpicos que si llevan subvenciones del Concello. Y, además, qué tiene que ver. Si aquí de lo que se trata no es de ayudas al deporte, sino a la integración. Es que no lo entienden.

La orquesta Kubo en las Fiestas del Cristo

Que me dicen en la calle uno que tiene mucho oído para estas cosas que ya está en el borrador del programa de fiestas del Cristo está la orquesta Kubo, que llenó no hace mucho en Cangas. También me cuenta el hombre que le dijeron que la partida de las fiestas habían quedado vaciada, para sorpresa de la nueva concejala.