La exalcaldesa, con la ayuda del PP, impide a la nueva regidora y a su gobierno cobrar salarios

La única concejala que Alternativa dos Veciños (AV) tiene en Cangas, Victoria Portas, impidió en el pleno de organización del gobierno celebrado ayer, con la ayuda de los votos del PP, que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, vaya a cobrar un sueldo. Tampoco podrán hacerlo los concejales que iban a percibir las dedicaciones exclusivas, totales y parciales: Óliver Álvarez (BNG), Antón Iglesias (BNG) Iria Malvido (PSOE). Victoria Portas alegó que era excesiva la propuesta de 135.000 euros anuales para destinarlos a gobernar y se alineó con el PP, si bien la derecha mantuvo un discurso más coherente. La edil de AV mantuvo que no se le podía pedir que votara a favor de esa propuesta, cuando por otra parte se le negaba acceso a la comisión informativa y junta de portavoces a través de la confección del grupo mixto, que obliga a compartir a los grupos que tiene un solo concejal la portavocía del mismo.

La concejala de AV estaba convencida de que desde el gobierno, de forma indirecta, se le habían mandado mensajes pidiéndole que hoy mantuviera la ética política. También se mostró dolida porque los firmantes del pacto no volvieron a intentar negociar con ella, cuando en su momento fueron los representantes de AV los que se levantaron de la mesa porque se le negaba a esta formación una dedicación exclusiva. De forma vehemente se lo recordó la edil del PSOE, Iria Malvido, al mismo tiempo que desde el público unos apludían la intervención de Victoria Portas y otras le llamaban mentirosa: “Non lle fagades caso, que minte”. Y es que Victoria Portas consideraba que debió de tener alguna llamada del gobierno desde la investidura, que apoyó, hasta ahora. Y no la tuvo. El portavoz del BNG, Óliver Álvarez le recordó que las negociaciones habían terminado porque AV se levantó de la mesa de negociación. La portavoz socialista Iria Malvido fue directa, no se anduvo por las ramas, acusó a la ex alcaldesa de haber exigido un dedicación exclusiva de 37.700 euros anuales y que su intervención obedecía a un ánimo de revancha. El PP se mantuvo en lo que había dicho en días anteriores; los excesivo de los sueldos, que habían crecido en un 35% repecto a como finalizó el anterior mandato y que las dedicaciones exclusivas eran el pegamento que unía al gobierno.

Óliver Álvarez (BNG) inistió en que los salarios tienen el visto bueno de intervención y a las reservas que tenía el PP de que algunos concejales iban a percibir menos salarios del que cobraban en sus anteriores trabajos, invitó a que acudiera a secretaria, donde se depositaban esos datos y que tenía su permiso de denunciarlo ante la prensa si comprobaba que no era cierto lo que decía. Porque el PP duda que en Galicia se cobren sueldos dignos, y menos gente de Cangas.

Victoria Portas acudió al pleno con la intención de justificar su voto el contra. Se quejó de las formas Iria Malvido y fue capaz de decir que ella no había solictado nada, además de mencionar que estaba en contra de la profesionalización de la política, de la que vivió estos últimos años. Iria Malvido le había recordado que el salario que cobró como alcaldesa nunca fue sometido a la consideración del pleno. Ella argumentó que no hacía falta, porque al estar aprobado en el pleno de organización de hace cuatro años se mantenía para el cargo. Recordar que Victoria Portas alcanzó la alcaldía tras fallecer Xosé Manuel Pazos.

Una propueta rechazada

No es la primera vez que el PP y lo que ahora son los restos de ACE, dejan a una alcaldesa sin salario. Ya ocurrió con Clara Millán en el año 2010.Óliver Álvarez (BNG) quiso hacer hincapié en que este gobierno seguirá velando por los intereses de Cangas, atendiendo a los vecinos con o sin salario; que de eso no se tenía que preocupar nadie. Pero no se descarta que el gobierno vuelva a realizar la propuesta: la alcaldesa percibiría unos emonumentos muy similares a los que percibía su antecesora, Victoria Portas. La cantidad bruta es de 49.043.54 euros brutos en 14 pagas, excluías la Seguridad Social o mutualidad equivalente a cargo del Concello. El sueldo mensual está sobre los 2.400 euros líquidos. El de Urbanismo, Vivienda e Medio, Ambiente, Antón Iglesias, el de Facenda, Patrimonio y Personal, Óliver Álvarez y la edil de Obras y Servicios, Iria Malvido, cobrarán 37.472, 54 euros cada uno al año bruto. El salario mensual sería de 1.700 euros líquidos. La dedicación parcial de Aurora Prieto (EU) será cubierta con la mitad: 18.736. 27 euros brutos, también en 14 pagas.