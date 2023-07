La candidata de Sumar: “Non hai pugna co BNG, gañaremos todos os votos progresistas”

Rodeada por un equipo de cinco personas, pero luciendo discreción, Verónica Martínez Barbero llegó ayer a Cangas como candidata de Sumar al Congreso de los Diputados por Pontevedra en estas elecciones del 23-J.Directora general de Trabajo en el ministerio con Yolanda Díaz, hasta su cese para presentarse a las elecciones, esta mujer, inspectora de Trabajo, de origen asturiano pero en Galicia desde hace 25 años y residente en Baiona, es todavía una cara desconocida en la política por su perfil más técnico, pero ella reconoce que lo importante son las propuestas, no las personas. Ayer hizo parada en la Casa de Cultura de Cangas, dentro de su agenda de campaña para pisar calle y mantener un encuentro con trabajadoras y trabajadores de la conserva.

Pese a que las últimas encuestas sitúan a Sumar en estrecha batalla con el BNG para conseguir representación por la provincia de Pontevedra, la candidata al Congreso no apunta a ninguna pugna: “O que imos a gañar é a ilusión das pontevedresas e pontevedreses e non estamos en pugna con ningunha forza da esquerda. Imos a gañar precisamente todos os votos da xente progresista desta provincia porque coido que con ilusión e sobre todo porque saben que somos a chave para reeditar o goberno progresista e garantir e ampliar os seus dereitos”.

Verónica Martínez reconoce que O Morrazo es una zona muy importante en la provincia de Pontevedra dentro del sector de la conserva y por eso quiso tener la reunión en Cangas, si bien es cierto que en este municipio ya no hay industria conservera desde que la última se trasladara al polígono de Castiñeiras en Bueu. Considera que todavía queda mucho por hacer, que las trabajadoras y los trabajadores tienen un salario insuficiente, jornadas laborales excesivas y necesitan mejorar la prevención de riesgos laborales para reducir los problemas músculo-esqueléticos. La candidata también a aboga por reducir la brecha salarial en este sector, y en general, en todos los sectores. Sumar dice, “é o partido da cidadanía galega que está para mellorar a vida e condicións de traballo”.

Aunque sea natural de Asturias, lleva desarrollando toda su carrera profesional en la provincia de Pontevedra, por lo que conoce bien la zona. y el trabajo que realizan aquí sus hombres y mujeres. Declara que aquí es donde vive, donde quiere vivir y donde están las personas a las que quiere representar.

Sobre el hecho de que sea todavía una cara poco conocida en el mundo de la política, Verónica Martínez manifiesta que no lo es en el ámbito laboral por su puesto de inspectora de trabajo en la provincia de Pontevedra durante 12 años y los tres que permaneció como presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais; y que lo importante es que en estas elecciones “eleximos a unha presidenta ou a un presidente do goberno”. Por eso que desde Sumar, dice, prefieren hablar de propuestas y no de personas específicas, ya que afirma que ella no es lo importante en esta campaña. Seguirá estando a pie de calle más para escuchar a la gente que para darse a conocer, ya que esto no le preocupo, porque lo que le interesa es que se conozcan las propuestas de Sumar.

Considera que su grupo está haciendo la campaña que quieren hacer, hablando sobre propuestas, las cosas pequeñas y, sobre todo, las que importan de verdad en la vida de las personas.

No podía faltar la referencia al debate televisivo de ayer entre el presidente y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Núñez Feijóo para insistir en que desde Sumar no comparten esta estructura de debate bipartidista entre dos hombres y que esto en España ya debería estar superado en este tipo de debates tan importantes para elegir presidenta o presidente del gobierno.