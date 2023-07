La única concejala que Alternativa dos Veciños (AV) tiene en Cangas, Victoria Portas, impidió en el pleno de hoy, con la ayuda de los votos del PP que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, vaya a cobrar un sueldo. Tampoco podrán hacerlo los concejales que iban a percibir las dedicaciones exclusivas, totales y parciales: Óliver Álvarez (BNG), Antón Iglesias (BNG) Iria Malvido (PSOE). Victoria Portas alegó que era excesiva la propuesta de 135.000 euros anuales para destinarlos a gobernar y se alineó con el PP, si bien la derecha mantuvo un discurso más coherente. La edil de AV mantuvo que no se le podía pedir que votara a favor de esa propuesta, cuando por otra parte se le negaba acceso a la comisión informativa y junta de portavoces a través de la confección del grupo mixto, que obliga a compartir a los grupos que tiene un solo concejal la portavocía del mismo.

La concejala de AV estaba convencida de que desde el gobierno, de forma indirecta, se le habían mandado mensajes pidiéndole que hoy mantuviera la ética política. También se mostró dolida porque los firmantes del pacto no volvieron a intentar negociar con ella, cuando en su momento fueron los representantes de AV los que se levantaron de la mesa porque se le negaba a esta formación una dedicación exclusiva. De forma vehemente se lo recordó la edil del PSOE, Iria Malvido, al mismo tiempo que desde el público unos apludían la intervención de Victoria Portas y otras le llamaban mentirosa: "Non lle fagades caso, que minte". Y es que Victoria Portas consideraba que debió de tener alguna llamada del gobierno desde la investidura, que apoyó, hasta ahora. Y no la tuvo. El portavoz del BNG, Óliver Álvarez le recordó que las negociaciones habían terminado porque AV se levantó de la mesa de negociación. La portavoz socialista Iria Malvido fue directa, no se anduvo por las ramas, acusó a la ex alcaldesa de haber exigido un dedicación exclusiva de 37.700 euros anuales y que su intervención obedecía a un ánimo de revancha. El PP se mantuvo en lo que había dicho en días anteriores; los excesivo de los sueldos, que habían crecido en un 35% repecto a como finalizó el anterior mandato y que las dedicaciones exclusivas eran el pegamento que unía al gobierno.

Óliver Álvarez (BNG) inistió en que los salarios tienen el visto bueno de intervención y a las reservas que tenía el PP de que algunos concejales iban a percibir menos salarios del que cobraban en sus anteriores trabajos, invitó a que acudiera a secretaria, donde se depositaban esos datos y que tenía su permiso de denunciarlo ante la prensa si comprobaba que no era cierto lo que decía.