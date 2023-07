El PP rechaza los salarios del gobierno cangués y afirma que serían los más caros de la historia

El Partido Popular de Cangas carga contra la propuesta de dedicaciones exclusivas y parciales que propone el gobierno local, formado por BNG, PSOE y EU. Los populares recuerdan que el último gobierno del que formaron parte contaron tan solo con una dedicación exclusiva, la de la alcaldía, y dos dedicaciones parciales, “y aquel era un gobierno de once concejales no de diez como ahora. Era la época en la que el PP tuvo que pactar con el independiente Nardo Faro Lagoa, entre los años 2011 y 2015, donde el PP sí que contó con personal de confianza.

El PP afirma que en los últimos mandatos se advierte que cada vez se incrementan más los gastos de dedicaciones a pagar a los puestos políticos del Concello y denuncian que en el mandato 2015-2019 se produjo un aumento del 63% (48.139,66 euros por año) y que con la nueva propuesta se incrementan los salarios 47.252 euros más respecto la mandato que acaba de finalizar, con cinco dedicaciones (cuatro totales y una parcial) ascendiendo el gasto total a 180.197,43 euros por año, a lo que habría que sumar en torno a un 30% más por el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social para conocer el gasto real para las arcas municipales.

“Hablamos de que desde 2015 se incrementó el gasto en sueldos de gobierno en un 135%, mientras las partidas de muchos departamentos municipales como el deporte o la cultura quedaron congeladas. Este gobierno ya puede presumir de ser el más caro de la historia del Concello de Cangas”, manifiesta el grupo municipal del PP. Claro que se olvidan los populares que primero la propuesta del gobierno tiene que ser aprobada en pleno, que ahí no tiene la mayoría absoluta y que necesita o bien el apoyo o abstención del PP o el apoyo o abstención de Alternativa dos Veciños. Si algo está garantizado es que el partido que sigue liderando José Enrique Sotelo no va a favorecer la propuesta, al menos tal y como se presenta al pleno. Otra cosa es que esté a favor de que los políticos cobren. Así que en el pleno de hoy se sabrá si el PP se opondría al salario de la alcaldesa, si es que por alguna razón la propuesta se vota por separado. El PP no tiene pensado dar cuartel al nuevo gobierno, a pesar de que está más cercano a él que al otro partido de izquierdas que quedó fuera del pacto, Alternativa dos Veciños, con una sola concejala, Victoria Portas, que está empeñada en desafiar el criterio de la secretaria del Concello en cuanto al funcionamiento del grupo mixto. La incógnita, como en el pleno de investidura, es si la mencionada concejala de AV votará a favor o en contra de los salarios. Hay que recodar que esta formación quedó fuera del pacto porque quería una dedicación exclusiva total.

Para el PP, esta propuesta demuestra que la actual coalición de gobierno está cimentada únicamente y exclusivamente en el reparto de sillones y sueldos. “Un reparto que responde más a la aritmética que a las responsabilidades que se asumen”, señala el grupo municipal. Consideran que la política municipal no debe ser una profesión, ni debe ser un lugar donde hacer una carrera profesional que no se tiene fuera de la política.

El PP planteará una dura batalla en el pleno de hoy. Se trata de un partido que no logró la mayoría absoluta en las pasadas elecciones cuando más se esperaba, cuando la imagen que se ofrecía desde la institución del Concello era la más baja de los últimos mandatos. Sin embargo se quedó a las puertas, a pesar de unir a la derecha de Cangas y pelear después en unas negociaciones para formar mayoría absoluta que no llegaron a ninguna parte. De hecho, para José Enrique Sotelo era la última oportunidad de retomar la alcaldía. Había manifestado ante su electorado que intención de no volverse a presentar y que esta vez lo había hecho por atender al partido.