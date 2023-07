Os da petanca.

¿A qué no saben a que jugaba este grupo de personas?. Pues a la petanca. Fueron los que ganaron el trofeo del segundo torneo de petanca del Concello de Moaña. El segundo puesto fue para el equipo de Tirán y el tercero para el equipo CPC Cangas A.La placa a la deportividad recayó en Hubo Cancelas y la mención especial por su colaboracón fue para Yoel.

C.Tangana, en Aldán

C. Tangana estuvo el sábado en Aldán. Se le vio disfrutando de la ría, de la tarde que había mejorado con el paso del tiempo, confundido entre la gente. Pero presentación del himno del centenario del Celta está tan cercana que su cara no pasa desapercibida o que intenta ocultarla con atuendos de moda. Su himno, el del Celta, indica que el club no es solo de la ciudad de Vigo, que lo es también de todo el área metropolitana, con especial relevancia en O Morrazo, donde hay peñas y cantera. Y ya lo ven lo importante que es hacer cantera. El padre de Pucho lo hizo con él, que salía a su parque de juegos en Madrid con la camiseta de Mostovoi. Casi nada.

Lo del grupo mixto, una cuestión técncia, más que política

Que por mucho que lo pregone Victoria Portas, lo del grupo mixto no es un empeño del gobierno en restarle protagonismo a ella en la política local, a cercenar sus derechos. Es una interpretación de la Ley de la secretaria de la corporación, que pertenece al Cuerpo Nacional de Habilitados.

Sin Odilo Barreiro no hay izado de la Bandera Azul en Moaña

Se echó de menos al ex edil Odilo Barreiro en el izado de la Bandera Azul. No se sabe la razón, pero, no hubo acto oficial.