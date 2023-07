La caravana hasta el Cunqueiro para reclamar las urgencias reúne unos 200 vehículos

Los vecinos de Moaña cambiaron ayer su protesta habitual de los domingos ante la Casa do Mar, con la que reclaman desde diciembre de 2021 el regreso de las urgencias al centro de salud y el refuerzo de las ambulancias del 061, por una caravana de vehículos hasta el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, encabezada por la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, a bordo de la furgoneta de Obras del Concello. La caravana, en la que según la Policía Local participaron unos 200 vehículos, partió desde el muelle de A Mosqueira en donde la alcaldesa instó a los vecinos, reunidos portando la pancarta de “Coa nosa saúde non se xoga” , a protagonizar una caravana sin altercados para no resultar multados y que se respetara estrictamente el no pitar junto al hospital “porque no queremos perjudicar a ninguna persona enferma”, como así se cumplió.

A pie de muelle, antes de partir, los vecinos corearon sus consignas habituales y le dedicaron una en especial al conselleiro de Sanidade: “Escoita Comesaña, urxencias para Moaña” tras un final de semana marcado por la tensión que originó su carta remitida en tono “hostil” a Leticia Santos en la que le acusa de meter miedo a los vecinos con la sanidad, ser alarmista y bloquear una reunión de los colectivos con los profesionales sanitarios para que explicaran su parecer sobre las medidas vigentes, así como del atraso de las gestiones por parte del concello en la entrega del suelo para iniciar la Xunta la construcción del nuevo centro de salud. La caravana partió a las 11:00 escoltada por la Policía Local hasta Domaio, a través de la carretera PO-551, haciendo sonar bocinas, mientras que mostraban en los salpicaderos o con celo en los capós, pancartas de “Urxencias xa”, pero cumpliendo con las indicaciones de hacerlo de forma responsable para evitar percances en la carretera. A lo largo de la PO-55l, Santos asegura que se fueron sumando más vehículos desde A Xunqueira y Domaio, mientras que algunos vecinos salían al paso de los coches, apostados en la calle o desde los balcones, en apoyo ante la imposibilidad de asistir. La caravana cruzó el puente de Rande y llegó por la autopista hasta el Álvaro Cunqueiro a mediodía en donde dieron la vuelta en la rotonda de la avenida Clara Campoamor para regresar a Moaña. La alcaldesa muestra su satisfacción por cómo se desarrolló la protesta cumpliendo con el horario de la solicitud presentada en la Subdelegación del Gobierno. A las 13:00 horas ella ya estaba de regreso al muelle de A Mosqueira, a donde fueron llegando los restantes vecinos. Santos asegura que no podría precisar el número exacto de vehículos –la Policía habla de 200– pero indica que eran cientos y que cuando atravesaba el puente de Rande se veía todavía en A Borna la cola de la caravana, de unos 25-30 kilómetros. La regidora agradeció el apoyo vecinal sobre todo en esta semana, en alusión a la carta del conselleiro que hoy será tratada en el seno de la Mesa da Sanidade que ha adelantado para hoy lunes. En la concentración previa antes de que partiera la caravana, Leticia Santos informó a los vecinos que las concentraciones de esta semana y la siguiente se adelantan al jueves debido a que el domingo coincide la festividad del Carmen en Moaña y la siguiente es jornada electoral. La regidora destacó la gran respuesta de los vecinos en esta caravana y volvió a decir al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que está en sus manos que cesen las movilizaciones devolviendo las urgencias al PAC de Moaña. Están trasladadas y unificadas en el centro de salud de Cangas desde la pandemia del COVID debido a la falta de espacio en la Casa do Mar.