Felipe Senén

Facía tempo de máis que andaba na procura de Felipe Senén, historiador, arqueólogo, un sabio do Camiño, e singular exemplo da Galiza máis culta, porén amigo. As situacións temporais de ambos os dous non nos permitira o agardado reencontro, cuxo xa se alongaba dende décadas atrás, con ocasión dunhas xornadas arqueolóxicas celebradas nos primeiros anos de andadura da Casa da Cultura de Cangas. Certo que entre medias houbera outro intento, este frustrado por un suceso familiar acontecido arredor de dez anos atrás.

Nestes últimos días recibo un convite para asistir á entrega dos premios Peña Novo, a celebrar no Castelo de Soutomaior e, onde un dos distinguidos ía ser Felipe Senén. Sen dilación, decidimos asistir ao que supuxo unha regalía. Alí coincidimos con amigos do diario, tamén cos máis próximos ao devandito homenaxeado e todos moi achegados a el e, de entre eles os irmáns Varela, Carlos e César, tamén con orixe nas Terras do Medio, leito do Arenteiro, do sempre entrañable Carballiño, berce do admirable Templo de Veracruz do insigne Antonio Palacios.

Nese acto, Felipe Senén agasallou á asistencia cun abraiante discurso, lección maxistral que nos recreou dende Prisciliano ata a Catedral Compostelá.

Non concluímos o encontro sen antes comprometernos a, en breve, reencontrarnos na Mangallona.

Acisclo Manzano

De seguido emprendemos camiño á capital do pan, alí agardábanos unha das figuras imprescindibles no panorama artístico no último medio século, ceramista, escultor, facedor de xenuínas narrativas a través da escultura creativa, Acisclo Manzano, quen afirma ser escultor e non artista. El convidáranos á inauguración da súa exposición no Edificio Multiusos de Cea que baixo o título “ Camiño a Santiago” ía ter lugar dentro das actividades festivo- culturais da Exaltación do Pan de Cea.

O acto, aberto polo alcalde da localidade Xosé Luís Valladares, contou cunha ampla e interesante intervención sobre autor e obra, o escritor e crítico de arte Xavier Limia, quen subliñou as singularidades de Acisclo como un dos máis importantes e recoñecidos creadores da terra, e sempre comprometido co Camiño. O colofón ao acto ía poñelo o Presidente do Parlamento de Galiza Miguel Anxo Santalices, abundando na importancia e significado da obra exposta, tamén do artista que a creara.

Como cada vez que se produce un encontro con Acisclo, que non son poucos, porén menos dos desexados, un decátase da singularidade que subxace no personaxe, algo que se vai reflectir irremediablemente na súa obra. A sinxeleza do artista vai ser algo inherente ao narrado en cada traballo resultante do xesto, pois Acisclo é un escultor xestual. Un artista, ou como el prefire, un escultor, que en cada trazo, manifesta unha morea de sensacións e emocións facilmente transmisibles ao observador. Dende unha austera expresión narrativa, é quen de relatar infindos contidos. Esa aparente sinxeleza de formas, desborda sensibilidade e capacidade de sorpresa emotiva, sempre dende a simplificación das formas e o xa devandito xesto. Seguramente sexa imposible ignorar a autoría en cada obra de Acisclo, por pouco que nos aproximemos a ela, pois en cada escultura, observaremos o referido, inequívoco e contundente xesto, como se levase impreso o seo dni, o seu adn.

Respecto da mensaxe, así como da lectura que debemos facer do conxunto da obra, observaremos que navegan moi en paralelo co autor. Acisclo é persoa entrañable, creador incansable, desbordante de inxenuidade. Cada xesto é un manifesto de autenticidade, de bonanza, de humanismo, incluso de espiritualidade, calidades inherentes a cada obra que realiza ata a súa humanización.

Acisclo non precisa traducir cada incisión, deixa no ar a libre interpretación de quen a observa. Elimina todo abuso ou exceso de intervención na materia, abstráese todo o posible para quedarse coa esencia. O esencial dá como resultado a obra definitiva, sen excesos, porén, nese resultado final, han confluír os elementos esenciais da obra de arte, ou como el prefire, da escultura: composición, estrutura, pureza, mensaxe, harmonía, incluso estética. As veces acompañada de intervención cromática.

Na mostra de referencia e visitable durante o estío no Edificio Multiusos de Cea, Acisclo vén narrar facianas, xentes e xestos que a cotío transitan polo Camiño; pluralidade de peregrinos de paso por Cea camiño de Compostela.

Tamén na obra podemos intuír a dualidade dos camiñantes, espiritual ou experiencia multicultural. Os paramentos cóbrense de rostros, de facianas que relatan experiencias dos camiñantes, de infindas expresións. No centro da sala, érguese unha obra de gran formato que reafirma a singularidade do conxunto.

Sei da importancia e recoñecemento do artista, do escultor, tamén do compromiso do creador coa súa obra, coa sociedade. Por iso penso que é imprescindible seguilo, aprender e comprender as súas mensaxes e, teño a seguridade da autenticidade de Acisclo, ata o convencemento de que se non existise habería que inventalo.

Unha e mil primaveras máis para as nosas artes, para a cultura en xeral, e ata o próximo reencontro, en breve e na Mangallona, onde seguiremos aprendendo e disfrutando da sabedoría, daquela, coa presenza de FELIPE SENÉN e ACISCLO MANZANO, ambolosdous facedores de historias, de vida e de ilusións para que Coiro volva lucirse de tiros largos.

(*) Artista de Cangas