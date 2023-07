“En este mandato se dará solución al contrato del agua, ya trabajamos en ello”

Iria Malvido trata de no perder comba. Se ha chocado de imprevisto con el peso de la administración y con las peticiones habituales de los vecinos en estos meses de verano, al tiempo que con el seguimiento de obras como la piscina municipal o el estadio municipal. Es inquieta en su quehacer diario y, de momento, se maneja con la orientación de una ingeniera topográfica bien formada. No tiene otra fórmula, ya que el ciberataque dejó ciega a la administración local. Iria Malvido es ágil en las visitas y no duda en recibir a gente. Su concejalía de Obras y Servicios es la que recibe siempre los primeros golpes a lo que ella añade la falta de personal. Está muy convencida del pacto firmado con el BNG y EU. Considera que funcionará porque les une un programa que tienen pensando llevar a cabo.

–Se ha encontrado con una concejalía diezmada por el plan de ajuste. ¿Hay un plan para contratar más personal? –Lo cierto es que la concejalía de Obras y Servicios sirve al resto de concejalías en el sentido que llevamos a cabo toda la logística para poder realizar cualquier tipo de evento, además nos encargamos de los desbroces y limpieza. Es aquí donde se nota la falta de personal, tenemos una cuadrilla muy muy muy pequeña para poder tener un servicio de desbroces acorde a un pueblo como Cangas. Por eso, y gracias a ya tener los datos liberados contrataremos personal para poder dar un servicio de calidad a los y las vecinas de Cangas. –Espera que la nueva Diputación mantenga los criterios de reparto de dinero público. ¿Qué pasará sino lo hace? –Leía en este mismo periódico que el señor presidente de la Diputación comentó que está para todos y cada uno de los Concellos de Pontevedra. Así que espero tome ejemplo de la mejor presidenta que ha tenido esta Diputación, Carmela Silva, y reparta los fondos con equidad sin importar el color del que gobierne en el pueblo, si no en función de las necesidades de los mismos. –¿Confía en que las diferencias entre la UTE Gestión Cangas se resuelvan, por fin, con negociaciones y no en los tribunales, como hasta ahora? –Sí, ya estamos manteniendo conversaciones con la UTE y están siendo realmente fructíferas todas las reuniones mantenidas y sé que estamos yendo por el buen camino. Tanto yo como todo el conjunto del gobierno hemos dado el paso de gestionar Cangas para tomar decisiones desde el primer momento, sabemos que algunas de estas decisiones pueden ser polémicas pero lo único que en mi caso como concejala de servicios me importa es el pueblo de Cangas. Por encima de todo esta Cangas y los y las canguesas. Así que sí, este será el mandato en el que se dará solución al contrato del agua. –¿Cómo tiene pensado solucionar la gestión de la piscina, que sigue bajo un contrato que tumbaron los tribunales? –Estamos trabajando en este tema poniéndonos al día con el equipo jurídico que asesora al Concello y creo que pronto podremos dar una solución a esta cuestión –El tripartito es la solución para sacar a Cangas del marasmo en el que vive? –Sí porque tenemos un proyecto común. No se trata de si somos tres partidos, dos o cuatro, es cuestión de que todas las personas y los partidos que conformamos el equipo de gobierno queremos lo mismo para Cangas. –¿Está satisfecha con el pacto firmado? –Sí, los tres grupos fuimos flexibles y no tuvimos ningún tipo de diferencia a la hora de escoger las concejalías ni en los números de las comisiones. Estamos todos satisfechos. –¿Es demagogia criticar los salarios de los políticos en Cangas? –Sí, una persona con dedicación exclusiva al Concello tiene que tener un sueldo, además debe ser un sueldo acorde a las responsabilidades del cargo y las horas de dedicación que son todas las del día los siete días de la semana durante cuatro años. Además, si no se pagara por realizar esta labor solo podrían ser concejales las personas ricas o jubiladas y sinceramente necesitamos personas capacitadas sin importar su procedencia. –¿Qué pasará el lunes. Se aventura a pronosticar que votará AV? –Creo que AV ha hecho estas mismas reflexiones que comentaba en la pregunta anterior y consideran necesario que se pague por trabajar. Así que no tengo duda que actuaran en consecuencia y votaran con un pensamiento de izquierdas tal y como son. –Y en el plano de partido. ¿Se le pidieron cuentas por no haber sido el PSOE la fuerza más votada o se asumió la derrota bien? –Mi partido y los afiliados fueron muy comprensivos con los resultados, ellos vieron de cerca el gran trabajo que hubo en campaña y en precampaña saben que yo no podía haber hecho más. Así que nadie nunca me pidió cuentas. Diría que yo fui mucho más crítica conmigo misma por lo que ya estamos trabajando en conseguir mejores resultados en 2027. “Confío en mi trabajo como carta de presentación para las próximas elecciones” –¿Se mantiene la unión en el PSOE. Esa que hubo en la campaña? –Sí, estamos en una época en el partido en Cangas de total tranquilidad y unión. Trabajando todos por un objetivo común que es solucionar los problemas de Cangas. –¿Se esperan cambios ? –No se a que se refiere, pero la vida siempre esta llena de cambios para avanzar y mejorar es necesario cambiar. Analizar que cosas se pueden mejorar, en que cosas hemos errado y cambiarlas para así dar la mejor versión de nosotros mismos. Así pues, en mi partido hacemos lo mismo analizamos y mejoramos. –Para finalizar, el PSOE puede temer el algún momento ser engullido por el Bloque. Como sabrá es algo que acostumbra a suceder en los gobiernos de coalición, que el que más tiene salga reforzado. –Pienso que no tiene porqué suceder porque si la gente me reconoce a mí como socialista es cuestión de destacar por mi trabajo. Hacer las cosas bien, atender a los vecinos en tiempo y forma y tratar de dar solución a sus problemas. Si consigo este objetivo creo me tendrán en cuenta a la hora de depositar su voto en la urna. Confío en mi trabajo como carta de presentación.