Con indignación recibió el alcalde de Bueu, Félix Juncal, la última carta de Patrimonio de la Consellería de Cultura respecto al estado de del cruceiro da Roza, en Santa Marta de Beluso, que resultó dañado por el impacto de un vehículo a principios de 2022.

Juncal asegura que desde que ocurrió el incidente, el Concello se encargó de identificar a la persona causante de los daños, dice que se preocupó de ello y de dar traslado a la consellería de la situación como titular de este bien que está catalogado. Pero añade que después de tanto tiempo han recibido en el Concello esta carta, firmada por la subdirectora xeral de Patrimonio Cultural, en la que se solicita al Concello que se informe sobre la situación actual del citado bien cultural, para los efectos de alcanzar todas las pruebas que se juzguen pertinentes para determinar las medidas a adoptar de cara a la restitución del bien. Juncal recuerda que en su momento se remitió a Patrimonio toda la documentación, con aportación gráfica de su estado y el hecho de que año y medio después manden esta carta, le hace sospechar que hubiera algún interés político en época electoral, ya que había mucho malestar entre los vecinos por la mala situación en la que seguía el cruceiro.

Juncal clama por este tiempo perdido y exige a la Xunta que se preocupe de reclamar al responsable de los daños para que el cruceiro sea reparado ya que el Concello carece de competencias en este sentido.

En el citado oficio de Patrimonio indican que se está tramitando un expediente informativo por estos daños: “Conforme o disposto no artigo 55.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedementoadministrativo común das Administracións Públicas (LPACAP), está a tramitarse un expediente informativo en relación aos danos causados no Cruceiro da Roza (Santa María de Beluso - Bueu) polo impacto dun vehículo, que provocou o desprazamento deste ben cultural respecto da súa base, así como da rotura dunha das pezas do pedestal”.

Y además recuerdan que el citado cruceiro aparece recogido en el Catálogo de Bens Culturais, Naturais e Paisaxísticos del Plan Xeral de Ordenación Urbana de Bueu (aprobado definitivamente o 22 de setembro de 2017) con la “categoría de ben de interese cultural, máxima das categorías de protección dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia contempladas na Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG), asignándoselle o grao de protección integral”.