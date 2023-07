El gobierno niega conversaciones con AV para pactar los salarios de los ediles con dedicación

A pesar de la dependencia que tiene el voto de Alternativa dos Vecinos (AV), el gobierno local de Cangas para nada se puso en contacto con su concejala, Victoria Portas, para alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de salarios, asistencias e indemnizaciones de la corporación municipal que se debatirán en el pleno de Cangas el próximo lunes, a las 20.30 horas. El hombre fuerte del BNG, Óliver Álvarez, manifestó que el tripartito ya llegó a un acuerdo para gobernar y las conversaciones con AV ya se mantuvieron antes del pleno de investidura y que en este sentido no hay más que hablar. Considera que es responsabilidad de AV y corresponde a ellos explicar el sentido de su voto al pueblo de Cangas. También quiere aclarar Óliver Álvarez que el gobierno no tomó como referencia el salario que en su día se había puesto el fallecido Xosé Manuel Pazos, que había quedado establecido en la misma cantidad que él cobraba como profesor del colegio de San Roque. Asegura que la referencia que se tuvo en cuenta fue la cantidad de dinero que cobraba la anterior alcaldesa, la ahora única concejala de AV, Victoria Portas, que se ignora si se basa en salario que percibía Xosé Manuel Pazos como profesor, porque cambiaron muchas cosas desde que él falleció en enero de 2021.

Insiste Álvarez es que la propuesta de salarios del gobierno cumple con la ley, con la disponibilidad que hay en la partida de las arcas municipales para este concepto y con la proporcionalidad de los resultados electorales. Óliver Álvarez señala, además, que la propuesta está muy por debajo de la de otros concellos limítrofes, incluso hay concejales que van a percibir, en el caso de que se apruebe la propuesta, menos dinero de lo que ganan en su trabajo actual.

En el gobierno y también en la oposición (PP) ronda la idea de que la concejala de AV podría abstenerse. En esta ocasión sería suficiente, porque ganaría el gobierno con el voto de calidad de la Alcaldía. No tendría que ser un voto afirmativo, como en la sesión de investidura.

Sí que hubo conversaciones respecto a la forma en la que se sentarán los concejales en el pleno. Victoria Portas no tendrá que sentarse con la oposición, que es el PP con sus diez concejales. Así que no se volverá a ver la escena de la exalcaldesa en medio de los concejales populares. Ella sentará en la segunda fila de la bancada del gobierno, la última de izquierda a derecha, en el asiento que más cerca está del público. La primera fila será para Óliver Álvarez, Iria Malvido (PSOE) y Aurora Prieto (Esquerda Unida). En la segunda hilera, Victoria Portas compartirá espacio con la socialista Sagrario Martínez y dos ediles del BNG. En la tercera estará la concejala socialista Pilar Nogueira y el resto de concejales del BNG.

El grupo mixto, sin portavocía por el rechazo de Portas a compartirla

El grupo mixto se queda sin portavoz. Este es el criterio que marca la secretaria de la corporación municipal. El mencionado grupo está conformado por la edil de EU, Aurora Prieto y por la concejala de AV, Victoria Portas. Pero ella se negó en repetidos escritos dirigidos a la secretaría compartir portavocía con Aurora Prieto y tampoco a asistencias a la Comisión Única, donde se deben turnar según establece la ley. Aurora Portas estaba dispuesta a compartir, porque además así lo exige la ley, y firmó los documentos adecuados para ello. Pero Victoria Portas no lo hizo. EU y AV tienen que compartir los locales habilitados para partidos políticos por su condición de grupo mixto. El anagrama de AV tendrán que desaparecer del espacio que ahora ocupa únicamente la formación y, según la secretaria, solo podrán permanecer en ellos y realizar copias de documentos en las fotocopiadoras del Concello los concejales electos. Poco importa que hubiese quedado un local libre, que es el que tenía el grupo Avante!. La secretaria tiene la intención de que se cumpla el reglamento. Claro que la concejal Aurora Prieto, como miembro del gobierno local, tiene despacho oficial.

Alternativa dice que se están “cernando” sus derechos y que no lo va a permitir

Que no hay conversaciones lo confirmaba ayer mismo Alternativa dos Veciños (AV). Aseguraba que no había recibido ninguna llamada del nuevo gobierno para convocar de nuevo la mesa de negociación. Precisamente representantes del gobierno aseguran que Alternativa dos Veciños tuvo su oportunidad en las negociaciones para formar el pacto y se marchó, que si algo quiere son ellos los que deben hablar. AV considera que se encuentra con un intento del gobierno de coartar su derecho a la participación en la vida política local, suprimiendo la portavocía de AV e impidiendo la asistencia a comisiones Informativas. Recuerdan desde AV que el Concello de Cangas nunca puso trabas al partido con un único representante a expresarse en esas comisiones y conocer la documentación de los asuntos a tratar en el pleno “Polo tanto, a primeira acción política deste novo goberno é romper unha tradición que facilita a participación, a transparencia e a democracia. Parece inverosímil que se pretenda coartar a nosa liberdade de expresión e eliminar o noso dereito á voz e voto”. Pero no son decisiones políticas, sino técnicas. Es la opinión de la secretaria de la corporación, basada en la Ley de Bases de Régimen Local la que considera que los partidos que solo tengan un representante deben compartir una portavocía y también la asistencia a Comisiones Informativas, conformando el grupo mixto. La opinión de la secretaria también impidió que fuesen más de 7 las áreas delegadas, en contra del criterio del propio gobierno. Además, el criterio de la secretaría lo sabe AV.

AV considera que el no acceso a comisiones informativas (se debe turnar con EU) impide su labor política al no tener acceso a la documentación del pleno. “Resulta totalmente inaudito que un gobierno de coalición que se auto-define de esquerdas e progresista aplique un rodillo más propio da dereita más rancia para calar a unha formación política, cernando os seus dereitos democráticos e demostrando o seu nulo talante negociador. “AV advirte ao equipo de Araceli Gestido que non vai permitir que instauren unha imposición no concello por moito que a disfracen de progresista. Esta formación política defende o seu dereito a ser a voz das 863 persoas que o pasado 28 de maio depositaron a súa confianza en AVE e non nos vai calar ningún tipo de goberno”.