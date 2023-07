La música celta del gaiteiro más universal de Galicia, Carlos Núñez. y el mejor de los “sermones” del párroco con más empatía del municipio al que no le gusta encerrarse en casa, José López, compitieron ayer por ganarse al público de Bueu en sendos actos a la misma hora, un concierto en el atrio de la iglesia parroquial recientemente ajardinado por el Concello, dentro de la programación de las Festas do Carme; y el pregón de la Festa do Tinta Femia en Cela, el vino al que Bueu da fama por el mundo adelante y que ayer el párroco ensalzó como una “obra de arte” .

Don José, más conocido como Josecho, párroco de Bueu desde 2017, agradeció que le propusieran dar este pregón en una tierra que le acogió con tanto “agarimo” y dijo que se trata de “un lugar onde o seu preciado viño e a súa xente comparten calificativos. Podemos decir que teñen a frescura que ven do mar e a calidez que da a terra, así cantaban fai uns días “os vou non vou” no pazo de Trasalba, cando o noso querido veciño, Luis Davila, autor do cartel desta festa recollía un novo premio”.

Brindó con todos los que durante estos seis años “compartimos e compartiremos tantos momentos e viños en adegas, bares e furanchos, recordando especialmente os que xa brindan con nós dende o ceo. Cando cheguei a este pobo, fai xa case seis anos, una persoa me dixo: “rapaz terás moitos problemas porque os curas neste pobo no pasan da Fonte do cura”. Tiña razón, pero na miña forma de ser, non está encerrarme na casa, nen na igrexa, senon salir o encontro da xente, como se soe decir nadie che trae nada a casa”.

La Festa do Tinta Femia arrancó el viernes con una XVIII edición de vuelta a la absoluta normalidad con el retorno a los tres días de festejos, que comenzaron el viernes y en los que se pondrán a la venta 1.500 botellas del preciado caldo al precio de los últimos años, 9 euros. El vino por copa se paga a 2 euros. En total han sido nueve los cosecheros que han aportado su producto. Hoy domingo actúa la Banda de Música Artística de Bueu a las 13 horas. Por la noche se realizará la entrega de premios. Será a partir de las 20 horas y se distinguirán los caldos elegidos en la cata ciega y en la cata popular, la que se hace con las votaciones de todos aquellos que quieran puntuar los vinos que prueben en la fiesta. También se dará diploma a los cosecheros. A las 21 horas se sortearán las rifas, con premio de un jamón y una caja de vino, y se clausura la fiesta a las 22 horas.

El párroco de Bueu elogió a las mujeres en su pregón, dijo que se había cambiado la hora para que ellas pudieran estar presentes y a ellas le dedicó que el tinta femia lleva el nombre de mujer. Recordó que gracias a ellas “estamos hoxe nós aquí”, ansalzó a las mujeres luchadoras y a las personas del campo, especialmente a los cosecheros y cosecheras, por el tiempo que dedican a cuidar las cepas porque “unha cousa e beber e outra dar sulfato” y destacó la relación del vino con los dioses, la historia de eta bebida que nació de un descuido “cando alguén deixa olvidadas nun cunco unhas uvas”.. Se refirió a la Biblia, a Noé que plantó una viña después del diluvio, las primeras botellas etiquetadas y numeradas que aparecieron en Egipto y a los dioses griegos Baco y Dioniso, inventores del vino.