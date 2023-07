Pontón afirma en Cangas que el BNG va a por todas para formar grupo propio en el Congreso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, optó por estar en Cangas en su primer día de campaña. Los resultados electorales en los pasados comicios nacionalistas en la comarca de O Morrazo seguro que pesaron y mucho en esta decisión, consiguiendo las alcaldías de Cangas, Moaña y Bueu.

Ana Pontón manifestó en la villa que nadie puede dudar de que el BNG está en su mejor momento y que va a por todas para sentar en el Congreso de Diputados un grupo “orgullosamente galego a favor do pais” , dijo Ana Pontón. “Queremos facernos valer” proclamó la líder nacionalista, al tiempo que destacó que el BNG volvería a superar esta vez las encuestas para lograr una representación fuerte en el congreso que permita “inclinar a balanza do lado de Galiza e do lado dos dereitos sociais”.

Ana Pontón volvió a defender que un grupo del BNG formado por diputados de las cuatro provincias es la única vía para garantizar que alguien “bata o cobre e dea a cara polo país. O abandono das forzas estatais, argumentou, xa se ten demostrado co ocurrido respecto ao boom eólico que espolia a nosa riqueza na terra e que agora, ademáis, quérese estender ao mar”.

Lo mismo que había hecho en la presentación de la candidata del BNG a la alcaldía e Cangas, Araceli Gestido, la portavoz nacional cargó contra las fuerzas estatales “man a más co lobby eléctrico”. Manifestó que ya decidieron en Madrid que quieren convertir el litoral gallego en un gran parque eólico, aunque para eso suponga cargarse el medio de vid de miles de familias. “sería un golpe de morte para o noso sector pesqueiro e mariñeiro”, advirtió Anta Pontón. Recordó que vascos y catalanes también tienen grupo propio y que “usan a súa forza para que os seus pobos avancen” , recalcó la líder nacionalista.