Bueu se prepara para disfrutar las Festas do Carmen e dos Dores con un programa que incluye un concierto de Carlos Núñez (hoy a las 20.30 horas en los Xardíns do Valado), el Campeonato de España de Drones y la tradicional procesión marítima, que tendrá lugar el domingo 16 a partir de las 19 horas. El evento fue presentado ayer en el concello buenense en un acto al que asistieron el alcalde, Félix Juncal; los ediles Carmen García, Xosé Leal y Alberto Moital; y los integrantes de la Asociación Bueu en Festas, encabezados por su presidente, Darío Campos, así como Manuel Fariña, “Noly”, del AeroDroneClub de Bueu.

El recital de Carlos Núñez en el exterior de la iglesia parroquial dará el pistoletazo de salida a los actos, que tendrán su momento culminante el próximo fin de semana. Así, el jueves 13, a partir de las 11.30 horas, habrá una degustación en el entorno de la plaza de abastos organizada por los Productores de Pesca Fresca del Porto de Vigo con el título “A pota vai de festa”. El viernes habrá tirada de fuegos anunciando el inicio de las fiestas y, por la noche, verbena amenizada por el grupo Claxon de Vigo.

El sábado el recinto de A Estacada acogerá de 10 de la mañana a 12.30 de la noche la habitual competición de drones, que en esta ocasión adquiere el rango de Campeonato de España, con la presencia de los 12 mejores especialistas nacionales por ranking. En conmemoración del Día dos Dores habrá un pasacalles a cargo de la charanga Leña Verde, antes de que, a las 12 horas, se celebre la misa solemne cantada por la Coral Polifónica de Bueu. A continuación saldrá la procesión y habrá tirada de fuegos.

A las 20 horas será el turno del festival de corales “O son do mar”, organizado por la Coral Polifónica de Bueu en el Centro Social do Mar, con la presencia del grupo organizador, además del Coro Ecos do Castelo, de Nigrán, y de la Coral Polifónica de la AVCR San Mamede de Zamáns. Desde las 20 hasta las 22.30 horas habrá animación de calle con Louband y a partir de las 22.30 sesión DJ con Señora DJ en el exterior del Centro Social do Mar.

El domingo comenzará con un pasacalles con el Grupo de Cornetas y Tambores de Cangas, justo antes de la misa solemne en la iglesia parroquial de San Martiño, que terminará con una procesión hasta la lonja acompañada por la Banda de Gaitas Manxadoira. Ya por la tarde se celebrará una misa solemne en la lonja de Bueu a las 18 horas, seguida de la procesión marítima, que partirá del puerta alrededor de las 19 horas. La imagen de la Virgen del Carmen será portada por el bateeiro Mar de Bon.

Por la noche la Orquesta Trébol será la encargada de amenizar la verbena en el exterior del Centro Social do Mar desde las 22 horas, para que un espectáculo pirotécnico ponga el broche a los festejos a medianoche.

Desde el viernes 14 hasta el lunes 17 habrá también atracciones en la zona de As Lagoas.