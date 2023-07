El Concello de Cangas recupera el control total de sus datos encriptados por el ciberataque

El Concello de Cangas recupera la normalidad después del ciberataque del 17 de mayo que bloqueó los programas de contabilidad, nóminas y gestión tributaria. La administración municipal recupera el control de todos su datos que permanecían encriptados y que provocaban una situación de parálisis casi absoluta en el Concello de Cangas, desde tener que trabajar con una contabilidad ciega a impedir que los trabajadores cobraran las nóminas con todos sus extras y suplementos. No se puede decir que el Concello esté blindado ante otro ciberataque, porque no lo está ninguna administración , pero sí que se pusieron las bases para que, si sucede, los datos se puedan recuperar mucho antes. De hecho, ahora ya se hacen copias de seguridad, algo que antes no se realizaba.

Los concejales de Facenda y de Urbanismo del Concello de Cangas, Óliver Álvarez (BNG) y Antón Iglesias (BNG), respectivamente se encargaron de solucionar el ciberataque desde el punto de vista político, tomando decisiones, algunas arriesgadas. Pero del trabajo técnicos se ocupó la empresa que ya tenía el Concello de Cangas contratada para los trabajos de informática, la firma EVELB, cuyos trabajadores hicieron muchas horas extras hasta dar con la solución. El gobierno local tuvo encima de la mesa tres propuestas: la de EVELB, la de una empresa externa que aseguraba que desencriptaba todo por 600.000 euros y garantizaba un éxito de casi el 100% y empezar de cero todo. Estos último iba a suponer que los datos de los vecinos de Cangas se iban a hacer públicos y que supondría dos años de trabajo para recuperar la normalidad. Al final, la decisión política fue la de que la empresa EVELB continuara con su trabajo. Hay que decir, que cuando el nuevo gobierno entró en el Concello de Cangas se encontró con una cuenta atrás de cuatro días, los que marcaba Lockbit, protagonista del ataque. Si no se hacía efectivo el pago del rescate, una determinada cantidad de dinero en bitcoins, los datos del concello de Cangas serían vendidos para ser utilizados en una página Tor (web oscura). El gobierno local no se podía permitir que los datos de los cangueses salieran publicados. Además se encontrarían ante las multas correspondientes de Protección de Datos. La situación fue calificada como de muy grave. Lo primero que hizo EVELB fue parar la cuenta atrás. Necesitaba tiempo para trabajar y lo consiguió. Afirman Óliver Álvarez y Antón Iglesias que la empresa, con sus métodos, resolvió la encriptación de las bases de datos. ¿Qué significa recuperar la normalidad?. Hasta la fecha, por ejemplo, los pagos domiciliados no se podían realizar. Se trabajaba con una contabilidad ciega hasta tal punto que la Tesorería está totalmente paralizada y los presupuestos se estaban haciendo de “oídas”. Las nóminas se estaban cobrando si los suplementos ni las extras, que quedaban reconocidos, pero que se pagarán en la próxima. No se tenía acceso a expedientes antiguos y tampoco se podía acceder al inventario de bienes inmuebles. El caos era absoluto, mucho mayor del que cabría pensar los cangueses, asegura Óliver Álvarez. El lunes se realizarán las pruebas oportunas para comprobar que todo funciona, que el Concello se volvió a hacer con el control de sus daos y de todas sus herramientas de gestión. El hackeo comenzó el 19 de mayo y lo protagonizó Lockbit El ciberataque se produjo a las 01.30 del viernes 19 de mayo. Fue detectado en las dependencias de la Policía Local de Cangas. Los agentes tenían un detenido y querían saber si tenía antecedentes. Fue entonces cuando los ordenadores no respondían y daban error. El Concello de Cangas puso la oportuna denuncia ante la Guardia Civil y comenzó a trabajar en colaboración con el Concello el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En aquel momento se aseguraba que desencriptar todos los datos sería una labor que llevaría meses. En un primer informe se aseguraba que el ciberataque pudo producirse por una VPN que facilita el teletrabajo, a pesar de que en los ordenadores que manejan en casa los empleados municipales se instalan antivirus. Lo que más temían los miembros del actual gobierno es que los datos que tenía Lockbit los vendiera al mejor postor. Lockbit es una nuevo ataque de ransomware en una larga línea de ciberataques de extorsión. Se centra más en la empresa y organizaciones gubernamentales y no tanto en los particulares. Entre sus objetivos estuvieron organizaciones de Naciones Unidas, China, India, Indonesia y Ucrania. Desde el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, se facilitó al Concello de Cangas la denominada vacuna microclaudia, que fue instalada ya en todos los ordenadores del Concello de Cangas. El nuevo gobierno local tiene la intención de continuar reforzando los sistemas de seguridad de todos los datos que maneja, aumentando el dinero para esta partida.