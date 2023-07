El TSXG confirma la condena de cuatro años de prisión al cocinero del “New Polar” por los 30 kilos de cocaína

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) confirmó, casi en su totalidad, la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra a los tres condendos por la introducción en España de 30 kilos de cocaína a bordo del pesquero “New Polar”, que atracó en el puerto de Cangas el 22 de mayo de 2019. El precio de la droga en el mercado ilícito, según la resolución, superaría los 1,2 millones de euros.

Por este alijo estaban en un principio acusadas 6 personas que se enfrentaban a penas de 11 años, pero en el juicio quedaron absueltas tres y condenadas las otras tres: el cocinero del barco, el cangués M.C.; Rodolfo R.A. y Luis C.V., de Vilaboa, que sí quedaron absueltos de pertenencia a organización criminal.

El alto tribunal gallego rechazó el recurso presentado contra el fallo de primera instancia por la defensa del cocinero, que fue condenado a cuatro años de cárcel y al pago de una multa de 600.000 euros como autor de un delito contra la salud pública. El abogado alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia y que la droga no estaba ordenada al tráfico, sino a la entrega voluntaria a los agentes de la UCO para los que trabajaba desde hacía cinco años.En su caso, el alto tribunal tuvo en cuenta la atenuante muy cualificada de la confesión, pues considera probado en la sentencia que “la aprehensión de la sustancia estupefaciente y la frustración de la finalidad de la operación de transmisión a terceros” fue propiciada “por la colaboración desinteresada del propio acusado, quien desde el año 2014 mantenía una relación de confidente con agentes de la Guardia Civil”.Pero añade que no ha quedado probado que el acusado hubiera sido obligado, bajo amenaza de “un arma de fuego de que irían primero a por su familia, por el gato y luego a por él”, para transportar la droga en el “New Polar”. Lo cierto es que la droga fue transportada “bajo la disponibilidad y control del acusado” que cuando ya estaba en aguas territoriales españolas, haciendo escala el barco en Canarias, y después en Cangas, no comunicó los hechos a las autoridades del lugar, ni a los agentes de la UCO con los que estaba en contacto y solo lo hizo dos días después de llegar a Cangas cuando se vio bajo sospecha. Sólo entonces comunicó la existencia de la mercancia y toda la información que permitió el éxito de la operación.

Los magistrados también mantienen la pena impuesta, de seis años de cárcel y abono de 1,2 millones de euros, al acusado que operaba como enlace en España de los proveedores de la cocaína. Con todo, rebajaron de ocho a seis años y medio la condena impuesta a la persona que era el destinatario la droga aprehendida, pues estiman que no concurre el agravante de reincidencia. Por otra parte, el TSXG mantuvo la condena relativa al pago de la multa de esos 1,2 millones.

Los tres se habían reunido en enero de 2019 en Vilagarcía para concretar las condiciones de venta de la droga.