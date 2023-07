La dura vida en el litoral

Las gaviotas siempre hacen más dura la vida en el litoral, como descubren cada año los miles de turistas que recorren la comarca. Este coche es una muestra del daño que pueden causar, para regocijo de las empresas de lavado.

Por un verano sin lío de aviones en Moaña

Moaña no tiene aeropuerto, pero eso no significa que esté exenta de problemas con los aviones. En el Festival Intercéltico do Morrazo del año pasado uno de los grupos del norte de Inglaterra sufrió la pérdida de las maletas y de todos sus instrumentos por parte de la compañía aérea. El Concello tuvo que buscar instrumentos removiendo Roma con Santiago. Eso sí, el comercio local salió ganando, porque los músicos tuvieron que comprar toda su ropa en la villa.

Sirenas caídas en la comarca

Ya es casualidad que coincidan una huelga de ambulancias y otra de bomberos a la vez y en pleno verano. Esperamos que se resuelvan pronto, para que el estío no se haga muy largo.