Un moañés con discapacidad está sin coche porque la marca no le suministra una pieza

Mario Martínez lleva dos meses sin coche. Este vecino de Moaña de 43 años sufre una discapacidad y debe usar silla de ruedas. A estas dificultades de movilidad se le suma ahora que tampoco puede utilizar su vehículo adaptado para hacer sus recados diarios, como por ejemplo recoger a su hija adolescente.

La razón, además, está en que el fabricante del coche ya no envía piezas y repuestos a los talleres de España. “Tengo un Chevrolet Cruze SW. No es un coche muy común pero solo tiene 9 años. Los cambios son automáticos porque está adaptado, con el acelerador y el freno al alcance de las manos”, explica el vecino.

Hace dos meses se le estropeó la caja de cambios “y en el taller en Vigo me lo cambiaron todo, pero están pendientes de una pieza que se llama TCM (las siglas en inglés de Módulo de Control de Transmisión). La sorpresa tanto para el taller como para el moañés está en que Chevrolet “ya no suministra ese tipo de repuestos a España. Son piezas que necesitamos los clientes y tienen la obligación de suministrarlas”, apunta visiblemente enfadado. Considera que no es normal “que, sin esa pieza, me obliguen a comprar un coche nuevo cuando el mío no tiene ni una década”.

Esta misma semana acudió al Concello de Moaña para presentar una queja en Consumo y dar a conocer el caso, con la intención de que finalmente el fabricante envíe el suministro. De momento su coche sigue sin poder utilizarse y está en el taller de Vigo que llevó todo el arreglo “y que son especializados en la adaptación de coches”.

General Motors cerró, hace ya más de un lustro, todas sus filiales de Chevrolet en Europa.