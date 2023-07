El Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas acogió la séptima edición del Torneo de Dramaturxia de Galicia, dentro de la programación de la 40 Mostra de Teatro y en colaboración con la Asociación Galega de Dramaturxia “DramaturGa”, que contó con Esther F.Carrodeguas como maestra de ceremonias de este peculiar combate teatral. Cuatro dramaturgas y dramaturgos de Galicia se batieron en este combate buscando el voto del público y finalmente el premio fue para la actriz, escritora y directora ourensana Déborah Vukušicć, con un texto titulado “Musas do metal”. Se trata de un texto sobre crisis creativa de una autora que, en un sueño, despierta en el Olimpo para poner una reclamación. Las actrices Marián Bañobre y Cris Iglesias fueron las encargadas de ponerle voz a la historia.

La premiada reconoció sentirse my feliz con el galardón, en cuya entrega se lo dedicó a las actrices que interpretaron su texto. Vukušić ha sido la primera vez que participa como dramaturga, aunque ya estuvo en el torneo como público y como actriz.

Los otros textos que participaron en el combate fueron “O inesperado encontro entre William Henry Gates III e o incerto señor Stephen William Hawking I” escrito por Manuel Cortés e interpretado por Fran Peleteiro y Eva Jáudenes; “Os robots non saben abrazar”, de Ana Abad de Larriva, al que le dieron vida Martín Máez y Noa Covelo; y “Uxía ou a falta de amor”, de J.L. Baños de Cos, representado en el Auditorio por las actrices Rocío Salgado y Marta Pérez.

La dramaturga ganadora destaca la importancia de este torneo, como un “elemento fundamental da programación da Mostra. Xa é unha marca e sinal da súa identidade”.

Programa para hoy

La prgramación de la Mostra ofrece hoy la presentación en la Capela do Hospital (20:00 horas) de la Antoloxía do teatro galego contemporáneo por José da Silva Paredes. En el salón de plenos, a la misma hora, la revista galega do teatro Erregueté presenta su edición 105 con el 40 aniversario de la Mostra y a las 20:30 en la Praza do Costal, la compañçia Assircópatas presenta “Montagem”, mezcla de teatro y de circo, destinada al público familiar.