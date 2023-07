El verano comienza con 218 parados menos y la comarca crea 514 trabajos en un año

El comienzo del verano vuelve a cumplir como la época de más creación de empleo en O Morrazo, una comarca cuya economía parece cada vez más dependiente del turismo. En el pasado mes de junio la cola del paro se redujo en 218 trabajadores, en su inmensa mayoría los que encontraron un empleo son mujeres e iniciaron sus trabajos en el sector servicios. Hay en estos momentos 4.251 parados en O Morrazo, lo que supone 514 menos que hace un año. Eso sí, la bajada del paro se ha ralentizando. En junio del 2022 habían logrado un contrato 305 vecinos.

Por concellos Cangas registró más nuevas contrataciones, con un total de 71 y 1.454 cangueses en la cola del paro. Le sigue Marín, en donde se firmaron 63 contratos más de los que se destruyeron y a lo largo de los últimos 30 días. En estos momentos hay 1.180 vecinos de esta villa anotados en la Oficina de Emprego. En Moaña el paro creció en 46 trabajadores pero son 1.101 los moañeses que todavía buscan un puesto de trabajo. En Bueu la creación de empleo con la llegada del verano se quedó en 38 parados menos y 516 anotados en el servicio de búsqueda de un contrato laboral.

Casi todos los nuevos trabajos fueron ocupados por mujeres, cuya lista de desempleo cayó el último mes en 185 trabajadoras por 33 varones en la misma situación. Eso sí, en total ellas siguen siendo mayoría en el paro, con 2.598 anotadas a la Oficina de Emprego por 1.653 vecinos hombres que buscan un puesto de trabajo.

En lo que respecta al paro juvenil, solo 7 menores de 25 años firmaron un contrato en junio. Estas capas de la sociedad suelen incorporarse al mercado laboral en julio, cuando empiezan las vacaciones en los centros de estudios. Hay en estos momentos 160 menores de 25 años que buscan un puesto de trabajo.

Por sectores, evidentemente el grueso de la creación de empleo se centra en el sector servicios, con 160 parados menos. Pero el buen momento económico de junio se deja sentir en cada área de la economía. En la pesca y la agricultura se incorporaron 25 trabajadores más y en la industria 10. En la construcción, sin embargo, pese a ser uno de los sectores que más depende del buen tiempo para la ejecución de obras, solo se redujo la cola del paro en 7 trabajadores.

La alta cantidad de pisos turísticos, la apertura del mayor hotel de Cangas como es el H4, y la puesta en marcha de servicios como los chiringuitos de playa o los socorristas de los principales arenales contribuye a este descenso del paro.

El Concello de Moaña, por ejemplo, realiza hoy las pruebas para la contratación del personal de vigilancia en las playas.

Licitan el mobiliario de la nueva Oficina de Emprego

Las obras de la nueva Oficina de Emprego de Cangas, que saldrá del frente marítimo para ubicarse en la Avenida de Lugo, ya están prácticamente concluidas y solo restan las conexiones de eléctricas y la dotación de servicios. La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade explica que Cangas no estará en ningún momento sin oficina de empleo pues no cerrarán la vieja hasta abrir la nueva. En estos momentos está en licitación el mobiliario de la misma para su próxima dotación.En 2022 la Oficina de Emprego de Cangas, que atiende también a Bueu y Moaña, recibió 14.412 citas. Para las nuevas instalaciones se destinará a tres técnicos de orientación y prospección laboral con lo que se consiguen 13 trabajadores.