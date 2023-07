El gobierno propone sueldos de 49.000 euros brutos para la alcaldía y de 37.472 para los ediles liberados

Ya hay fecha para la celebración del pleno de organización del gobierno de Cangas. Será el próximo lunes, sin confirmar la hora todavía. La sesión debatirá acerca de la propuesta que presenta el gobierno local sobre la cuantía del pago de las dedicaciones exclusivas, la de la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), Óliver Álvarez (BNG) y Antón Iglesias (BNG), la de la concejala socialista Iria Malvido y la media dedicación de la edil de Esquerda Unida, Aurora Prieto.

La alcaldesa percibirá unos emonumentos muy similares a los que percibía su antecesora, Victoria Portas que tomó como referencia lo que cobraba Xosé Manuel Pazos, el alcalde fallecido a que sucedió. La cantidad bruta es de 49.043.54 euros brutos en catorce pagas, excluías la Seguridad Social o el remite de mutualidad equivalente a cargo del Concello. El sueldo mensual está sobre los 2.400 euros líquidos. El concejal delegado de Urbanismo, Vivienda e Medio, Ambiente, Antón Iglesias, el de Facenda, Patrimonio y Personal, Óliver Álvarez y la edil delegada de Obras y Servicios, Iria Malvido, cobrarán 37.472, 54 euros cada uno al año bruto,. El salario mensual sería de 1.700 euros líquidos, aproximadamente.

La dedicación parcial de Aurora Prieto (EU) será cubierta con exactamente la mitad: 18.736. 27 euros brutos, también en catorce pagas, excluida la Seguridad Social o el régimen de mutualidad equivalente a cargo del Concello de Cangas.

El pleno debe modificar la base 42 de las bases de ejecución de presupuesto municipal para el ejercicios 2020, prorrogadas a 2023, en los términos que antes se indicaron.

El gobierno local también lleva al pleno municipal la propuesta de las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados. Se pagará por acudir al plenos 100 euros a cada concejal, excepto los que cobren dedicaciones exclusivas y 75 euros por la asistencia a la junta de gobierno y 50 euros por la asistencia a comisiones informativas.

También se asigna un fijo a cada grupo político 300 euros más 30 euros al mes. De estas cantidades, cada grupo municipal está obligado a llevar una contabilidad específica y los grupos políticos no pueden dedicar el dinero la pago de personal de cualquier tipo, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

En el anterior mandato, los salarios de los concejales liberados comenzaron con la 27.235,74 euros brutos, son 10.000 euros más ahora, lo que suponía unos 1.500 euros aproximadamente. También se suben las asistencias a plenos, que estaba fijada en 80 euros.

El gobierno local considera que se trata de unos salarios que están ajustados a la leí, que no superan el máximo de 5 previstos en ellas y que están al alcance de las arcas municipales. De hecho, habría margen para establecer otra dedicación parcial.

La parte económica, según reconocen los partidos políticos que forman el pacto de gobierno de Cangas: BNG, PSOE y EU nunca fue un problema, siempre hubo acuerdo absoluto. El propio concejal de Facenda, Óliver Álvarez, afirma que no fue este asunto nunca objeto de debate, que siempre fueron de la mano. La propuesta que realiza el gobierno al pleno municipal cuenta con los informes favorables de Intervención y de Secretaria del Concello de Cangas.

El PP anuncia que no hará regalos y AV debe decidir el futuro económico del ejecutivo

Pero la propuesta del gobierno local es una cosa y la realidad puede ser muy diferente. De entrada ya se va encontrar con el voto en contra del Partido Popular, que ya avisó que no iba a hacer regalos. De hecho, será la primera gran batalla que planteará esta formación política que obtuvo 10 de los 21 concejales de la corporación municipal, a las puertas de la mayoría absoluta. Así que para que salga adelante la propuesta, el gobierno local tiene que conseguir el voto de Alternativa dos Vecinos, que obtuvo una concejala, que ostenta la que fuera alcaldesa de Cangas en los últimos dos años, Victoria Portas. No parece que haya muchas conversaciones entre el gobierno y Victoria Portas, de hecho se ve poco a la concejala de Alternativa dos Veciños por el Concello, a donde acude más su compañero de partido, Mariano Abalo. Pero no parece que fluya la relación entre las partes, desde que AV se marchó de las negociaciones para formar gobierno al exigir una dedicación exclusiva entera para su concejala. El gobierno local puede argumentar en el pleno lo mismo que AV mantenía en las conversaciones del pacto de gobierno, que no era otra que las personas que trabajan tienen que cobrar, además, el salario de la alcaldesa es prácticamente igual al que cobraba ella y las dedicaciones exclusivas un poco más altas. Todo va a depender si AV quiere favorecer un gobierno de izquierdas, a pesar de sus diferencias con quienes lo conforman. El BNG, el mandato anterior, permitió que se aprobaran los salarios y no estaba dentro del gobierno de Cangas, al marcharse de las negociaciones.