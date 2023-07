Ya estamos otra vez con las elecciones al cuello. A escasas horas del comienzo de la campaña electoral, y todavía con la resaca de los comicios locales, se empezaron a instalar los paneles para la nueva propaganda de cara al 23 de julio. La verdad es que tanta campaña seguida se hace larga. Menos mal que ya quedan menos días.

Los políticos también son humanos, aunque a veces no lo parezca

Se conoce que la casta política de la comarca también tiene sus achaques, como cualquier hijo de vecino. Ayer los hospitales de Vigo se poblaron de políticos de Cangas. Además, pese a compartir partidos políticos, unos apuestan por el hospital público y otros por el concertado. Notamos ahí cierta discrepancia de opiniones. Lo importante es que las visitas sean para bien y nadie sufra un problema de salud destacado, que Cangas no se puede quedar sin gente al mando cuando esos mismos están todavía pendientes de conseguir aprobar en el pleno sus salarios.

Aldán Santamarina no tiene tiempo a añorar el Concello

El exconcejal de Facenda de Moaña no está añorando para nada el Concello. Y es que pese a que ya salió de la corporación, se deja caer por su antiguo despacho para ayudar a los integrantes del nuevo equipo de gobierno. Es de destacar tanta dedicación cuando ya no se forma parte de la corporación. Ayer por allí seguía. Hasta el punto de que no se hicieron esperar las bromas. ¿Será que el edil que llevaba las cuentas de Moaña tiene ahora cuentas pendientes?