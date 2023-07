Efectivos de los Bombeiros do Morrazo extinguieron esta mañana un incendio en un camión de la basura de la Mancomunidade do Morrazo mientras este circulaba cargado de cartón por la parroquia de Domaio, en Moaña. El suceso se produjo a las 11.30 horas, cuando el conductor del vehículo se disponía a incorporarse a la Vía Rápida do Morrazo en dirección Vigo en el enlace de San Lourenzo. Fue entonces cuando se percató de que salía humo de los bajos del camión y procedió a dar aviso a los servicios de emergencia.

Al lugar de los hechos acudieron los bomberos del parque ubicado en Bueu y realizaron las tareas de extinción. Su rápida intervención evitó que el fuego se extendiese y que el camión no ardiese por completo, habida cuenta de que en el momento del fuego se encontraba cargado de material inflamable tras acabar sus labores de recogida. El incendio se produjo en la zona del tubo de escape, posiblemente (según la primera inspección) a causa de algún tipo de aislante o de algún cable en mal estado. Afortunadamente se generó entre la cabina y la zona de carga, sin afectar seriamente ninguna de las dos zonas. La rápida intervención de los Bombeiros do Morrazo fue posible gracias a que hoy el parque cuenta con un retén de tres personas de guardia, el mínimo fijado por norma. Ayer martes el parque de Bueu estuvo cerrado al contar solamente con un trabajador, que fue desplazado a Porriño. Previsiblemente mañana se dará la misma situación y el parque podría estar cerrado de nuevo.