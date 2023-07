Poco antes de las 13 horas se inició el desahucio del piso en el que vive Dolores Paz, la mujer que convive con 25 gatos en Cangas. No opuso resistencia alguna pero pidió tiempo. Aseguró que necesitaba más tiempo para arreglar su vida y comentó que no era ninguna delincuente para tratarla de esa forma, con presencia de la Policía Local.

Insistía la mujer en que “los gatos no le hacen mal a nadie”, que “peor son los humanos”, que a ella la trataron “muy mal aquí”. Aseguraba que nunca dejó de pagar el contrato que la unía a la vivienda del camino de A Garita número 1, aunque le hubiera caducado hace años y que no es que los animales estropearan el piso sino que ya estaba mal, que no tenía calidad.

Natural de Porto do Son, Dolores Paz, no sabe qué va a ser de su vida ahora. Vive de una pobre pensión de la agraria y lo único que tiene claro es que, si puede, no se quedará en Cangas. Daba muestras de tranquilidad y la encontramos poco minutos antes del desahuicio paseando a su perro, muy cerca de su edificios, en la calle A Garita. Está sorprendida por la presencia de tantos fotógrafos y cámaras de televisión. Pero en ningún momento perdió la compostura.

En el otro lado de la acera, la pareja propietaria, vecinos de la cale viguesa de San Jurjo Badía, asegura que el piso está destrozado, que hace cuatro años que caducó el contrato y que la inquilina no quería marcharse, por lo que fue necesario acudir a la vía judicial. El hombre afirma que gastaron mucho dinero en abogados para conseguir el desahucio, que eso es lo que “tenemos con Podemos” mascullaba.

El jefe de la Policía Local de Cangas. Alberto Agulla, informó a FARO que una hija se hará cargo de Dolores tras ejecutarse el desahucio.

El hedor dentro del piso y lo mucho que se escabullían dificultó la extracción de los animales en jaulas. Pasadas las 13.30 horas se habían recogido trece gatos, pero según la Policía el número de felinos alcanzaba la treintena. Fueron los miembros de Colonias Canguesas los que se hicieron cargo de la tarea en colaboración de operarios municipales. Los gatos, conforme se “cazaban” se llevaba en transportines hasta una furgoneta aparcada en la acera, propiedad del Concello de Cangas. Al final, el número de gatos que se sacaron del piso fueron 25. La gaviota a la que se mencionaba en la denuncia al Valedor do Pobo no estaba ya. Dolores Paz contó que la recogió porque le dio penal al faltarle un ala, pero que el ave nunca la quiso. Nos da cuenta de su muerte ya hace tiempo.

Al final, los gatos no se llevaron al local de A Retirosa, como en un principio estaba planeado, sino a otro en Cimadevila. Hubo un poco de tirantez entre las voluntarias de Colonias Canguesas y técnicos del Concello de Cangas, que se empeñaban en que el sitio donde dejar los animales debió de ser elegido antes de sacar a los gatos, una cuestión que es competencia municipal de todas , no de Colonias Canguesas, que ya se involucró de forma muy directa en este caso. Lo que no querían las voluntarias de Colonias Canguesas es que los gastos estuvieran “cociéndose” dentro de una furgoneta del Concello que estaba al sol. Al final hubo diligencia y buena voluntad por parte del gobierno municipal y se encontró un local, que es provisional.

La veterinaria que iba a acompañar a la Policía Local en el desahucio no puso asistir. Así que los gatos serán examinados en el propio almacén donde fueron encerrados. En principio, no aparentaban estar en mal estado. Pero es necesaria una revisión por parte del veterinario antes de alguien pida alguno en adopción. Se espera que haya demanda para estos gatos ya famosos.