Los títeres siempre son una bomba

Calurosa jornada la de ayer en la Mostra de Teatro de Cangas, donde se disfrutó del espectáculo a la sombra, en la Praza do Costal, que ofreció Tanxarina, la gran compañía de títeres que es todo un clásico en Cangas y cuyo alma mater, Eduardo Cunha “Tatán”, volvió a demostrar la fuerza que tiene para atraer al público infantil, familiar y también adulto.

“Tanxarina” interpretó, dentro de la sección de Teatro na rúa, el espectáculo “As bombas e o xeneral”, con música de Paco Barreiro y adaptación de Cándido Pazó. En este espectáculo, la compañía de títeres recrea con siluetas animadas, música y actores la historia de un general que quiere organizar una guerra y para eso cuenta con un arsenal de bombas atómicas. Los átomos saben de las intenciones del militar y deciden huir a un lugar mejor, frustrando sus intenciones.

El público de la Mostra se desplazó ya por la noche al auditorio, en donde antes de la representación de “Tolo” una coproducción gallego-turca, pudo entretenerse con una performance de Ceibe y Sorolla (Juan Luis Pérez Martínez y Sara Nieto Gil).

La Mostra afronta hoy lunes su ecuador, que se dedica al teatro de Cangas, con su famoso Revoltallo, en el que las agrupaciones locales exhiben sus creaciones por distintas calles y plazas y, después en el Auditorio, con la obra que representa siempre la Escuela de Teatro de Cangas (ETC), que en esta ocasión es “Á Mesa”.

Cambios en el Revoltallo

Sí que hay cambios de última hora en el Revoltallo sobre el previsto en la programación. El colectivo Luzazul representará “Alicia” a las 18.00 en la Praza da Constitución y no en la Praza da Palma y a las 20.00 lo hará en la sala de exposiciones del auditorio. La actuación de la Escola de Danza Inés Núñez será finalmente a las 20.30 horas en los Xardíns do Señal, en lugar del palco de las naves de Ojea. No hay la actuación prevista de Maite Quiñones en el palco de Ojea y la actuación de la Escola de Danza Oriental Margarita Outeiral pasa a las 21.00 a los Xardíns do Señal.