Poco antes de las 13 horas se inició el desahucio del piso en el que vive Dolores Paz, la mujer que convive con 30 gatos en Cangas. No puso resistencia alguna, pero pidió tiempo. Aseguró que necesitaba más tiempo para arreglar su vida, comentó que no era ninguna delincuente para tratarla de esa forma, con presencia de la Policía Local.

Insistía en que "los gatos no le hacen mal a nadie", que "peor son los humanos", que a ella la trataron "muy mal aquí". Aseguraba que nunca dejó de pagar el contrato que la unía a la vivienda del camino de A Garita número uno, aunque le hubiera caducado hace años y que no es que los animales estopearan el piso, sino que ya estaba mal, que no tenía calidad. Natural de Porto do Son, Dolores Paz, no sabe qué va a ser de su vida ahora. Vive de una pobre pensión de la agraria y lo único que tiene claro es que, si puede, no se quedará en Cangas.

Por su parte, los propietarios aseguran que el piso está destrozado, que hace cuatro años que caducó el contrato y que la inquilina no quería marcharse, por lo que fue necesario acudir a la vía judicial.

El jefe de la Policía Local de Cangas informó a FARO que una hija se hará cargo de Dolores tras ejecutarse el desahucio.

Hedor

El hedor dentro del piso y lo mucho que se escabuían dificultó la extracción de los de animales en jaulas. Pasadas las 13.30 horas se habían recogido trece gatos, pero según la Policía el número de felinos alcanza la treintena.

Son los miembros de Colonias Canguesas los que se están haciendo cargo de la tarea en colaboración de operarios municipales. Los gatos se están depositando en una furgoneta y serán trasladados a un almacén aún no designado por el Concello. Se estudia la posibilidad de dejarlos en la vieja escuela de A Retirosa.