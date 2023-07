“Fue una trabajo muy fluido a pesar de la barrera idiomática del turco”

La coproducción teatral Tolo será representada hoy domingo a las 22:30 en la Mostra en el Auditorio Municipal. La obra ganadora del Premio del Jurado en el Festival Internacional de Maltepe (Turquía) en 2022 cerrará la décima jornada de actuaciones con su creación teatral gallega-turca. Al estar representada íntegramente en turco, la barrera idiomática se salva mediante el empleo de subtítulos al gallego en las pantallas que acompañan la representación. Helena Varela junto a Xosel Díez (Cinema Sticado) y Kubilay Erdelikara (Tíyatro Eksen) exponen sus impresiones acerca del proceso creativo de Tolo.

–Después de que Cinema Sticado participase en la Mostra en 2020, ¿qué significa que les hayan vuelto a invitar en compañía de Tíyatro Eksen para este 40 aniversario?

–Es todo un honor participar en la Mostra y poder hacerlo con esta última coproducción gallega-turca. Este festival es un referente a nivel nacional y tanto María Armestro, su directora artística, como Casilda Alfaro y Salvador del Río cuidan al detalle a todas las compañías que pasan por la Mostra.

–¿Cómo se promovió esta unión por parte del Centro Dramático Galego y el Teatro Municipal de Maltepe para la creación de esta combinación gallega-turca?

–Todo comenzó con una llamada telefónica que recibimos de Fran Nuñez, director del Centro Dramático Galego. El conocía el trabajo de Kubilay Erdelikara y nos propuso conocernos con la intención de aunar nuestra manera de hacer con la suya.

–¿Por qué decidieron representar ‘Diario de un loco’ de Nikolái Gógol en esta colaboración?

–Fue una propuesta de Kubilay y a nostros nos motivó trabajar un texto clásico y que formara parte de nuestro repertorio. Además, el tema que se trata es de rabiosa actualidad, la salud mental.

–¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar juntos?

–Muy buena. Fue un trabajo muy fluído a pesar de la barrera idiomática. Si bien contamos con una fantástica traductora que además es mujer de teatro, los malentendidos fueron constantes, pero ambos grupos nos lo tomamos con humor. Las ganas de conocernos y pasarlo bien prevalecieron por encima de cualquier ego.

–¿Les ha resultado sencilla la adaptación de esta obra del siglo XIX, o por el contrario se han topado con dificultades?

–Aunque al principio hubiese alguna dificultad, siempre encontramos fórmulas para poder llevar a cabo esta adaptación.

–A la hora de la crear esta obra, ¿han intentado mantenerse fieles a la historia original o han tratado de darle un toque personal?

–La puesta en escena, sin duda, lleva el sello de Cinema Sticado, con lo cual en ese sentido sí que hay una interpretación.

–‘Tolo’ es una mezcla de teatro de actor y de títetres, ¿de qué manera logran y enfocan la unión de estos estilos?

–De alguna manera nosotros somos los que manipulamos la manera de pensar del protagonista. Nos adentramos en sus mundos, somos sus fantasmas, sus obsesiones y sus miedos.

–En ‘Diario de un loco’ el descenso a la locura es el tema principal, ¿también lo enfocan en la representación de la obra?

–El tema principal es sin duda la salud mental y como se va produciendo esa caída al abismo. Hemos puesto el foco tanto en cómo se va construyendo esa locura como en el castigo que la sociedad aplica a la locura.

–En las representaciones de Cinema Sticado combinan la tecnología con el acabado artesanal, ¿cómo complementan esto con la actuación de Kubilay?

–Pues al tratar el tema de la locura para nosotros fue muy sencillo jugar con el pensamiento del protagonista. El caos estaba asegurado y nuestro mundo onírico y visual cuajó a la perfección con este texto tan maravilloso y actual.

–¿Si se llegase a dar la oportunidad se volverían a juntar ambas compañías para crear otra obra?

–Por supuesto. A nivel personal fue súper gratificante y hermosa la experiencia. Quizás nos plantearíamos hacer algo sin palabras, pues estamos observando que vender aquí en Galicia un espectáculo turco es muy difícil aunque empleemos los subtítulos.

Títeres en la calle y performance en el auditorio

Además de la ya citada obra Tolo, este domingo la Mostra ofrece la posibilidad de asistir a otras dos representaciones. A las 20:30 tendrá lugar As bombas do xeneral de Tanxarina en la Praza do Costal. Se trata de un espectáculo de títeres en el que se emplearán siluetas animadas, música y actores para contar la historia de un general que quiere organizar una guerra mediante bombas. Por su parte, las inseparables amigas Ceibe e Sorolla representarán la obra alternativa Sorolla en min en el vestíbulo del Auditorio Municipal a las 22:00.