“Os salarios que propoñemos cumpren o establecido na lei e os avalan os informes técnicos”

Araceli Gestido topouse cun concello atacado, convulso, cunha clara carencia de persoal e lastrado polo pasado máis inmediato, pero aínda así non pecha as portas á entrada da Alternativa dos Veciños (AV,) da exalcaldesa, no goberno de Cangas, de quen dependen para sacar adiante os salarios. Pero tampouco lle mete medo, como non o fai que Xunta e Deputación poidan marxinar Cangas, aínda que é moi cedo para sabelo. Nestos catro anos non aspira moito máis que a un mandato tranquilo, máis atentos á xestión que a outras cousas. Araceli Gestido non agocha moitas veces nerviosismo, dudas e incertidumes.

-Como encontrou o Concello?

-Na situación que se deriva dun mandato convulso, falto de estabilidade e moi débil, ao borde do desfalecemento. Por riba, inmerso nas secuelas que deixou o ciberataque e que afectou gravemente o aparello administrativo municipal. O cadro de persoal do Concello, de probada profesionalidade, diante desta adversidade crécese para poder recuperar canto antes a normalidade.

-Esperabao distinto?

-Sabiamos o que había, por iso insistimos tanto en procurar o apoio da veciñanza nas urnas, porque temos proxecto para Cangas. As dificultades van estar aí e diante delas o noso traballo sen fatiga, por iso é importante ese esforzo suplementario do persoal municipal, do goberno municipal e de toda a corporación. Ninguén se pode botar a un lado, fan falta todas as mans. E contamos tamén co ánimo e comprensión que os veciños e veciñas nos trasladan diariamente.

-Algo que lle sorprendera de verdade ao tomar as rendas do Concello?

-Teño que resaltar que existe unha grave carencia de persoal en varios departamentos e a brigada de obras practicamente desmantelada. Estamos obrigadas a elaborar unha relación de postos de traballo, unha RPT, para que o Concello funcione co persoal que hoxe necesita con urxencia, porque sen persoal a maquinaria municipal non anda

-Fixo xa algún cambio na Alcaldía? Vaino facer? En que consiste?

-O importante non é o despacho, son os xestos que teñen que ver con atender os problemas da veciñanza, do comercio, da hostalaría, das empresas e persoas emprendedoras, por iso estamos traballando o plan de continxencia deste verán xa iniciado. Damos prioridade máxima á limpeza das vías públicas e de novo contamos coas persoas usuarias do Xoán XXIII.

-Están nas máns de AV para sacar adiante o pleno do goberno, onde aprobanse os salario. Vanlle a facer sufrir hata o final?

-As persoas que fomos electas para formar a corporación municipal de Cangas debemos recibir salarios para atender a xestión do Concello, dedicacións exclusivas ou parciais, indemnizacións por asistencias ou asignacións económicas aos grupos municipais, tal como estabelecen as leis e as normas en vigor. Cada concelleira ou concelleiro é consciente disto, e agardamos que actúen consecuentemente

.-Vostede segue querendo que AV entre no goberno ou xa non?

-O goberno municipal está en marcha, funcionando, e non pecha a porta a quen queira arrimar o ombreiro; de novo teño que dicir que en Cangas fan falta todas as mans, porque Cangas merece o mellor de todas e todos nós.

-Cree que os salarios que se van establecer para vostede e os membros do seu goberno se axustan a la realidad das arcas?

-As retribucións dos membros do goberno deben axustarse á Lei dos orzamentos xerais do estado para este ano, e determina cantas dedicacións pode haber e canto deben cobrar, en base ao número de habitantes. Así, a proposta que faremos diante do pleno de organización cumprirá taxativamente o estabelecido por lei, e levará aparellado os informes a favor da secretaría e intervención municipais, conforme a lei e existencia de partida económica para facelo.

-A dereita loita dende a oposición contra os salarios e as dedicacións exclusivas, pero despois nos atopamos con o gran salario de Feijoo na oposición.

-A demagoxia non ten límites e o cinismo aparece segundo gobernes ou non, porque a xente pregúntase de que vivía aquel empresario que se puxo o salario mínimo durante catro anos, que finalmente foi moito, porque nin aprobou un orzamento no seu mandato. Se traballas debes percibir un salario que xa vén marcado por lei.

-Por que quere que se distinga o seu mandato?

-Aspiramos a un mandato tranquilo, que a xente se sinta ben atendida e Cangas recupere a cordialidade, o sorriso e progrese adecuadamente.

-Espera que a Xunta e a nova Deputación sexan xustas con Cangas e salden a deuda histórica que teñen co municipio?

-Se as administracións públicas non son xustas con Cangas, estaremos petando nas portas máis do que lles gostaría.

“Reducir o tipo do IBI? Os impostos son necesarios”

-Comentáronme que non hai un euro na caixa. Que hai de certo?

-Estamos traballando e xestionando, facendo efectivos gastos, a pesar de que contamos cun orzamento prorrogado dos últimos anos que nos condiciona bastante. Agora mesmo a nosa preocupación está na urxente elaboración duns novos orzamentos que fixen a realidade económica do Concello

.-Política de primeiros auxilios ou de grandes obras?

-Primeiro é o inmediato, plan de continxencia para o verán, limpeza, facer que as cousas funcionen. Os novos orzamentos determinarán obras e servizos que podemos acometer.-Cal cree que é a obra que máis urxe?-Recuperar o tempo perdido, crear un clima de entendemento e remar todos e todas na mesma dirección.

-Baixará o tipo impositivo do IBI, como pedían na oposición? Sei que é difícil, porque a falta de axudas de outras administracións é a principal fonte de recaudación do Concello de Cangas.

-Se queremos obras e servizos esenciais, mellorar os existentes, funcionar e xestionar un concello, os impostos son necesarios. O noso compromiso, o que sempre pedimos e prometemos, é unha xestión eficiente dos servizos públicos e un forte compromiso social que sexa garante de aplicación de todos os recursos necesarios para protexer a veciñanza fronte a situacións de emerxencia social provocadas pola crise.

-Que farán se no pleno non aproba os salarios?

-A responsabilidade e conciencia das persoas que foron electas para representar ás veciñas e veciños de Cangas fai pensar en persoas consecuentes e consideradas coa dignificación da vida municipal.