Los técnicos frenan las alegaciones del gobierno al registro de la capilla de Santa Marta por particulares

La tensión en Santa Marta va en aumento. Los vecinos de este barrio de la parroquia de Darbo se presentaron ayer en el Concello de Cangas para exigir, de alguna manera, que el gobierno muncipal frenara con sus alegaciones el expediente abierto en el Registro de la Propiead de Cangas para inscribir la finca en la que está ubicada la capilla de Santa Marta a nombre de tres particulares, vecinos de Vigo. Hubo momentos de crispación vecinal que ven como el plazo para inscribir la finca en el Registro de la Propiedad de Cangas finaliza el lunes y el gobierno local no tomó medidas, porque los técnicos municipales se las impiden tomar.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), primero, y la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) después, trataron de aclarar a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Marta, Mercedes Vilas, los pasos dados por el gobierno y el choque que tuvieron con los técnicos, que hace imposible que presenten alegaciones al mencionado expediente. En primer lugar, Antón Iglesias explicó que el Concello no podía presetar alegaciones al citado expediente diciendo simplemente que no apoyaba el registro, que había que argumentarlo con datos. Primero se intentó encontrar documentación que demostrara que la capilla estaba en propiedad privada, pero no se encontraron y después alegar defendiendo que la planimetría está mal hecha y que la finca en cuestión invade un camino público, pero los técnicos tampoco encontraron rastro de que el camino fuera público, de hecho no está inventariado, ni figura como lindante el Concello en el Registro de la Propiedad de Cangas. Tanto la alcaldesa como Antón Iglesias ofrecieron otra alternativa. Consideran que el registro no es tan importante si después se consigue mantener la capilla en régimen de cesión, llegando a un acuerdo con los propietarios. Es lo que ofrece el gobierno, diálogo y diálogo.

Pero los vecinos se quejan de la postura que mantienen los técnicos, incluso ayer por la mañana en el Concello hubo algún enfrentamiento dialéctico con los técnicos. Entre otras cosas recuerdan que la Diputación de Pontevedra, en su momento, invirtió 3 millones de las antiguas pesetas en la reforma del templo y los vecinos aportaron recientemente dinero para la reconstrucción; además en el Catastro, la finca en cuestión aparece como “en investigación”. También señalan que los vecinos en su momento tuvieron que ceder terrenos y del frente de la cpailla no se cedió nada. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Marta, Mercedes Vilas, aseguró que ellos sí que iban a presentar alegaciones, basándose en la presunta titularidad pública de camino. Pero a la vez, los vecinos, como señaló bien Mercedes Vilas, quieren tratar con los propietarios en modo conciliador para llegar a un acuerdo de donación. “No queremos conflictos con los propietarios ni que se vean amenazados”, señala Mercedes Vilas. Asegura que el expediente en el Registro de la Propiedad de Cangas les cogió por sorpesa. En teoría, este paso no se iba a producir sin antes hablar los que dicen ser los propietarios con los vecinos y llegar a un acuerdo. Se quedó que fuese cuando se nombrara al nuevo gobierno de Cangas. Pero este encuentro no se produjo.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que mantuvo después un encuentro con la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Marta, Mercedes Vilas, en la que la regidora se comprometió a mantener una reunión con los propietarios de la capilla, aunque también señaló que el Concello de Cangas no podía actuar saltándose los informes de los técnicos.

Reconstrucción en 1988 por 3 millones de pesetas

Existe un documento de 1988 en el que se relata el mal estado en el que se encuentra la capilla de Santa Marta, abandonada desde hace muchos años y derruida, de la que quedan solo unas paredes con una altura de un metro de alto, todo cubierto de silvas. “Restáurase a capela porque a xunta de comuneiros de Darbo pedironlle os organismo de Pontevedra y nos mandaron 3.000.000 de pesetas”. En el documento aparece también la aportación que realizaron los vecinos para la reconstrucción. Hay que señalar que los vecinos no solo reclaman la intervención del Concello de Cangas, sino también de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultura, a la que le piden que también presenten alegaciones, al tratarse de un documento que está catalogado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y que fue objeto de restauración con fondos públicos en el año 1988. De momento, Patrimonio no se ha pronunciado sobre esta cuestión, que en opinión de los vecinos de Santa Marta también le debe importar.