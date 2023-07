De la petanca, ese juego de la pelota francés.

El concello de Moaña organiza, entre los días 8 y 9 de julio el segundo torneo de Petanca, en el que participan 20 equipos de Cangas, Moaña, Marín, Bueu, Bembribe Valladares, Candeán y Arcade. Los equipos, que jugarán en los campos de Meira y Seara, participarán en cuatro grupos de cinco y los clasificados jugarán la final el domingo día 9.

El PP no llegó a la tierra que cercó

Hasta donde pudimos ver el PP no estaba. Nos referimos al PP de Cangas y a ese último social al que estaba invitado. Hubo quien estuvo pendiente de la jugada el jueves por la tarde, quien esperaba la llegada, que cuando marchamos no se había producido el desembarco en tierra que no es enemiga, pero a la que cercó. Otro día contaremos más al respecto. Por cierto, que eso de los cien días de cortesía parece que pasó a la historia. El PP ya sale a campo abierto a criticar propuestas del nuevo gobierno, que no se puede decir que sea por una gestión, todavía.

Aprender Gestiona, una clase para concejales

La corporación municipal de Cangas estuvo ayer por la tarde ocupada toda en un curso sobre el programa Gestiona. Estaba el gobierno y estaba también la leal oposición, haciendo los deberes de este todopoderoso programa que se encarga de que el Concello funcione y al que no afectó el sabotaje.

Todo por los salarios

En Cangas, primero, después en Moaña y ahora en Bueu, parece que al final todo se traduce en un problema de salarios. La nueva oficina del Inem.