Arde un contenedor en la PO-313 con los bomberos desplazados a O Porriño

Un contenedor de basura fue quemado por razones que se desconocen la madrugada de este jueves en el barrio moañés de Broullón, al lado de la carretera general PO-313. La Policía Local fue informada a la 1.20 horas de la situación. Agentes municipales comprobaron las llamas y el peligro que estas suponían para la circulación.

Avisaron al 112 para que se movilizasen los Bombeiros do Morrazo, pero no se pudieron trasladar puesto que el parque comarcal de O Morrazo estuvo cerrado durante todo el día de ayer. El cierre fue una decisión de la gerencia y afectó también al parque de Vilagarcía, tal como explican los propios Bombeiros do Morrazo. Al tratarse de una carretera autonómica, el cuerpo policial solicitó la intervención del servicio de Conservación de Estradas, de la Xunta. Finalmente fueron dos operarios de este departamento los que apagaron el fuego y señalizaron el lugar.

Desde la Axencia Galega de Emerxencias (112) informaron a los agentes municipales de Moaña de que los Bombeiros do Morrazo no podrían acudir al estar en una huelga. Sin embargo, los profesionales del parque morracense explican que la huelga solo se traduce en que “no hacemos ninguna hora extra. Solo se están cumpliendo las 1.800 horas que tenemos al año por contrato. El objetivo es que se visualice que estos servicios están funcionando gracias al esfuerzo del personal, que alargamos nuestras jornadas”, apunta el portavoz de los bomberos de la comarca, Ángel Moldes.

Lamenta que durante el incendio del contenedor en Broullón “la Axega sabía perfectamente que, como solo estábamos dos bomberos en O Morrazo y no es seguro intervenir en esas circunstancias, nos desplazaron al de O Porriño. Pero sin embargo ni siquiera nos avisaron. Deben avisarnos aunque nos tengan que desplazar a O Porriño y eso retrase los tiempos de respuesta”.

Durante la madrugada del jueves la lesión de un bombero dejó al parque de O Morrazo con solo dos efectivos. Cada que vez que esto ocurre “nos desplazan a O Porriño por falta de personal, ya ocurrió varias veces últimamente”, alertan los profesionales, que auguran un “verano caliente” ante las perspectivas de que se prolongue el conflicto laboral.