A sección de Cangas da Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Vigo, con sede no IES Rodeira, amplía a súa oferta de estudos para este curso académico 2023-2024 e xa ten aberto o prazo de preinscrición en liña ata o vindeiro 9 de xullo. “Conscientes da demanda que existe entre o alumnado, e para ofrecerlle a todas as persoas que queiran aprender e estudar francés no Morrazo a posibilidade de adquirir un nivel avanzado, a EOI amplía a súa oferta de niveis na sección de Cangas”, sinalan. Así para o próximo curso, xa se poderá obter a certificación B2 en Lingua Francesa nesta sección, “non tendo o alumnado que desprazarse ata Vigo para rematar e certificar este nivel”.

Segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas, unha persoa que posúa o nivel B2 pode desenvolverse con fluidez na vida cotiá e na súa actividade profesional nesa lingua. Ademais do francés, tamén é posible estudar inglés ate o nivel C1.2 ou inscribirse nalgún dos cursos monográficos que se ofertan, como por exemplo “Inglés para o turismo” ou “Conversación en inglés”. A sección de Cangas implantouse no curso 2007-2008 para achegar a aprendizaxe das linguas a Cangas, Moaña, Bueu e Vilaboa, lugares de onde provén o alumnado que está matriculado. Desde a escola salientan a importancia desta oferta pois, sendo un centro de ensino de titularidade pública especializado na aprendizaxe de idiomas, calquera persoa interesada pode estudar inglés ou francés en grupos presenciais en dúas clases semanais de dúas horas de duración. Toda a información pode consultarse na web da EOI (eoivigo.org).