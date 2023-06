El colectivo Diverso do Morrazo convocó para hoy, a las 20.30 horas, en la Plaza do Concello de Cangas, una manifestación, con motivo del Día del Orgullo. El colectivo LGTBI trata de visibilizar a lo largo de este mes las discriminaciones que sufren por su condición sexual, además de reafirmarse y reivindicar sus derechos. Diverso do Morrazo comenzó siendo un colectivo pequeño pero que fue aumentando con los años.