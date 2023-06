Banda do Río abre el torneo de balonmano playa de la Mancomunidade con 85 equipos

La playa de Banda do Río, en Bueu, acoge desde hoy y hasta el domingo la primera cita del Torneo Mancomunidade do Morrazo de balonmano playa, que cada fin de semana reunirá a más de 80 equipos en distintas categorías. La competición seguirá el siguiente fin de semana en Bueu y Marín; y del 13 al 16 de julio y del 20 al 23 de julio en Moaña.

El torneo está organizado por la Federación Galega de Balonmán (FGB) y forma parte de su gira gallega de balonmano playa, que cada verano cuenta con una enorme participación. Un año más este circuito se abre en la playa de Banda do Río, donde durante los últimos días se instaló una zona de graderío y se acondicionaron hasta cuatro pistas de juego. El presidente de la FGB, Bruno López, aseguraba ayer que resulta “especial” arrancar en Bueu. “El balonmano playa gallego le debe mucho a este Concello: por todas las facilidades que nos aporta, por el marco incomparable de esta playa y porque supone volver a los orígenes de este deporte”, apunta. López recuerda que la Asociación O Patelo fue en su día una de las pioneras en el fomento de esta modalidad deportiva.

La segunda cita del torneo patrocinado por la Mancomunidade do Morrazo será del 6 al 9 de julio y tendrá que desdoblarse. La playa de Banda do Río cuenta con la distinción de bandera azul y no resulta posible volver a ocupar la superficie que abarcan cuatro pistas. Así, se dejarán dos y las otras dos se habilitarán en la playa de Loira, en el Concello de Marín. Los dos siguientes fines de semana la gira gallega se traslada al arenal de A Xunqueira en Moaña.

La elevada demanda de participación por parte de los equipos, las dificultades logísticas y las limitaciones de ocupación máxima de las playas obliga a que cada torneo se celebre de jueves a domingo. Además, en cada uno de los fines de semana habrá una categoría en la que no habrá competición. En el torneo participarán más de 85 equipos divididos en nueve categorías masculinas y femeninas, desde alevín mixto a la senior.

Esta gira gallega culminará el 25 de julio con la disputa de una fase final en formato Final Four para decidir los campeones en cada una de las categorías.

Un año más el Concello de Cangas se queda fuera de esta gira después de la polémica del verano de 2021 en la playa de Rodeira.