AV se resiste a entrar en el grupo mixto que tendría que compartir con EU en el pleno de Cangas

Las diferencias entre la única representante Alternativa dos Veciños (AV) en el Concello de Cangas, Victoria Portas, y el gobierno local, no solo continúan. La edil insiste en liderar el grupo mixto, ser su portavoz y su único representante en todas las comisiones informativas si las hubiera, aunque en este caso el gobierno local apuesta por la Comisión Única. Además, en lo que se refiere a la distribución de turnos, AV establece que desea distribuir los tiempos que le correspondan a cada componente del grupo como fórmula de actuación en este mandato. Alternativa dos Veciños y Esquerda Unida, al no alcanzar más de un concejal, la Ley de Bases de Régimen Local los incluye dentro del grupo mixto. Ambas concejalas se deben repartir los turnos de palabra en los plenos y también las asistencias a la Comisión Única, o comisiones informativas si las hubiese.

Desde la alcaldía y desde la propia secretaría del Concello de Cangas se le comunicó a la concejala Victoria Portas que es imposible que figure como única portavoz del grupo mixto y representante única del mismo en las comisiones informativas o Comisión Única. Pero ella insiste y, al contrario de lo que ya hizo la concejala de Esquerda Unida, Aurora Prieto, sigue sin firmar la documentación que corresponde en secretaria para la formación del grupo mixto.

No existe la posibilidad de que la única concejala de AV quede como edil no adscrita. Esta condición solo se recoge si un concejal abandona su grupo de procedencia, que es cuando existe la posibilidad de elegir, bien el grupo mixto o bien la consideración de no adscrito. Si bien, lo de la elección está todavía en discusión en los tribunales de justicia.

El 5 de mayo de 2022, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 30 de Madrid anuló la constitución del grupo mixto del Ayuntamiento, integrado por varios concejales que, en mayor de 2019, concurrieron a las elecciones municipales en la candidatura de Más Madrid. Según la sentencia, la consideración leal que deben tener estos concejales es la de no adscritos. El fallo judicial obligaba a disolver el grupo mixto, pero el Ayuntamiento de Madrid apeló y falta conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Esta nueva polémica está enturbiando más las relaciones entre el gobierno local y Alternativa dos Veciños, máxime cuando las dos concejalas que van a compartir el grupo mixto son Aurora Portas (Esquerda Unida) y Victoria Portas (AV), ambas enfrentadas en el pasado mandato, cuando la representante de AV era alcaldesa y Aurora Prieto compartía gobierno con ella dentro de ACE, grupo del que se tuvo que marchar por los constantes ataques internos y el aislamiento al que estuvo sometida.

Sueldos similares a los que había

Todavía se están negociando ahora mismo los salarios que tendrán la alcaldesa, Araceli Gestido, y los concejales con dedicaciones exclusivas, ya sea entera o total. Parece que para la alcaldesa se va a mantener el salario con el que se terminó el mandato anterior y que tenía como referencia lo que dejaba de ganar el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos como profesor en el colegio público de San Roque. Mientras que para los ediles con dedicación exclusiva total se va a subir un poco la cantidad que percibían y los de media dedicación cobrarán el 60% de la total. El acuerdo entre los miembros del gobierno es prácticamente absoluto, solo que no cuenta con la mayoría suficiente para sacarlo adelante en el pleno de gobierno, cuya fecha aún está sin determinar.

Echando un vistazo a los presupuestos de 2021, los últimos que fueron aprobados en Cangas, ya que después se prorrogaron, la partida económica que se destinaba a órganos de gobierno (dinero que se destina al pago de los salarios y dietas de alcalde y concejales, independientemente de si cobran o no dedicación exclusiva alcanzaba la cifra de 317.420 euros. Los denominados altos cargos_alcalde y concejales con dedicación exclusiva se elevaba a 190.560,09 euros. En esta partida también se incluía el dinero que se destinaba a los grupos políticos, y a los gastos de protocolo y representación.