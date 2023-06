A muller que deu o carácter cómico á Mostra

Nacer nunha pequena aldea de Agolada, no interior de Galiza, xa impregna carácter. Maruxa Barrio, que onte foi homenaxeada a título póstumo pola Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas da que foi unha das súas impulsoras, o fixo en 1949 en Barredo, camiño de Melide. Alí estivo os seus primeiros catro anos de vida ata que a familia se mudou a Ferrol e A Coruña, onde estudou ese Maxisterio que a levaría en 1976 e ata o final dos seus días, e xunto ó seu compañeiro, o tamén docente e escritor Henrique Harguindey, ata Cangas. O vindeiro día 1 farán seis meses do falecemento da mestra e activista cultural que deixou un gran baleiro no mundo da docencia, cultural, teatral e tamén político.

Maruxa Barrio participou en 1986 na fundación da Asociación Cívico-Cultural Xiria que foi o xerme da Mostra de Teatro de Cangas. Aínda que o traballo foi de todos, foi propio de Maruxa darlle o carácter cómico e festivo que esta Mostra de Cangas merecía como pobo festeiro.

A Maruxa Barrio gustáballe sentirse nun segundo plano, como a lembra Henrique Harguindey, xunto ó fillo da parella, Breixo, porque o que facía gustáballe e dicía que era un deber. Pero onte, veu compensada esa incomodidade de ser primeiro plano, polo inmenso cariño mostrado pola xente que acudiu ó Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela a súa homenaxe.

No acto, coa actriz Mónica Camaño como mestra de ceremonias, repasouse, con intervencións presenciais e en vídeo,a súa vida familiar, a súa faceta no teatro, na docencia, na política e na cultura. Dori Santos abriu o homenaxe cunha das cancións que máis lle gustaban a Maruxa“No niño novo do vento” esa que fala da “..pomba dourada meu amigo! Quen poidera namorala!”. E tamén o pechou con outra das súas cancións prepferidas, “Alalá das mariñas” e esa “casiña branca na Mariña entre loureiros...”

As irmáns de Maruxa, -Pura e Charo- falaron en vídeo da súa infancia e do amor compartido por as tres, e tamén polas súas parellas, polo teatro. Maruxa Barrio integrouse no Teatro Circo, dirixido por Manolo Lourenzo, quen destacou nun vídeo o traballo daquelos anos e a boa relación que tiñan. A Escola Municipal de Teatro de Cangas, que dirixe a actriz Calsilda Alfaro, fixo sobre o escenario unha lectura dramatizada de “Romería ás covas do demo”, do propio Manolo Lourenzo., hoxe xubilado e un dos pais do teatro galego moderno.

Da Maruxa mestra falaron o catedrático de Pedagoxía en Santiago, Antón Costa, o exalcalde de Cangas e compañeiro docente en Monte Carrasco, Euloxio López, como tamén o mestre e escritor Xosé Manuel González-Oli e en vídeo a mestra e exalumna da homenaxeada, Ana Rodal. Nesta lembranza da súa faceta como mestra, fíxose unha dramatización de poemas de “Lerias e enredos para os máis pequenos” que Maruxa e Harguindey publicaron cunha recopilación de literatura popular nesa liña que tanto traballaron xuntos da elaboración de libros para ese futuro ensino galego, que logo chegaría. Sobre o escenario, tamén se lembrou o conto “Coidado”, antoloxía do conto popular galego que ten moito de Agolada, de galos e de raposos.

A súa faceta de muller política e de esquerdas, que compartía a parella -ela candidata número dous por EG e él concelleiro de Cultura na primeira corporación democrática de Cangas, foi lembrada en video polo emblemático político de esquerdas e galeguista Camilo Nogueira que destacou a loita xuntos polo país. Tamén a lembrou o compañeiro de EG, Alfonso Marcos. Era unha época na que pouco había e todo o que se facía era gratificante, dábase participación á xente, non habíacasa de cultura e naceu a primeira sección do Conservatorio.

Xa para pechar abordouse a súa faceta cultural, ese carné número 5 de Xiria, o traballo en equipo pola Mostra, por lograr un auditorio e a atención as necesidades da xente xove O Coro San Xosé, ó que tanto gustáballe escoitar nesas noites de cantatas polas rúas de Cangas interpretou “India e Miña terra galega”, falou a presidenta de Xiria, Che Mariño y o poeta popular Xavier Gallego recitou os versos adicados a Maruxa. Harguindey e Breixo baixaron o telón dunha das máis emotivas funcións da Mostra, que tanto fixo reir como tamén chorar.