El Concello pide un informe sobre las conexiones ilegales que causan vertidos en Aldán y O Hío

El gobierno local de Cangas quiere coger el toro por los cuernos para acabar con los múltiples casos de vertidos de fecales que se producen en O Hío y Aldán y que provocó la reacción vecinal con la constitución de una plataforma, Augas Limpas Ría de Aldán-O Hío. El ejecutivo atajó durante la mañana de ayer el problema de vertidos de fecales en el río Esteiro que había sido denunciado por bañistas de la playa de Vilariño. Esta vez se localizó pronto la procedencia.La rotura de una tubería de la red de saneamiento había sido la culpable de que hubiera heces y malos olores en la playa de Vilariño. Fueron los trabajadores de la empresa concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, quienes detectaron la rotura y procedieron de inmediato a la reparación de la tubería. Al mismo tiempo, el Concello de Cangas mandó limpiar la zona de playa de Vilariño que queda en la desembocadura del río Esteiro. El informe de Aguas de Galicia indicaba que la afección era menos de un metro.

Pero desde las concejalías de Medio Ambiente y Obras, que dirigen Antón Iglesias (BNG) e Iria Malvido (PSOE), respectivamente, se sentaron las bases para lo que puede ser una solución definitiva a un problema que está poniendo en peligro la ría de Aldán, influyendo en sus productos del mar y también en el turismo, las dos principales fuentes de ingreso de los vecinos de la zona. En este sentido, ambos concejales anunciaron que se había encargado a la empresa concesionaria que realizara un trabajo de inspección minucioso para investigar qué casas o edificios están conectados de forma ilegal su saneamiento a la red de pluviales, que es la que provoca los vertidos, como bien señaló la edil socialista Iria Malvido. Ambos ediles estuvieron ayer en la desembocadura del río Esteiro en la playa de Vilariño, donde pudieron comprobar como se había reparado la rotura de la red de saneamiento. Los ediles manifiestan que el gobierno pretende solucionar los vertidos de fecales en la ría de Aldán lo más rápido posible. Asegura que es algo que ocupa y preocupa mucho a todos los que conforman la coalición de gobierno.

La inspección de la UTE Gestión Cangas es el trabajo imprescindible para atajar este problema que tanta repercusión tiene. No será un trabajo fácil, ni tampoco que se haga en dos días, pero el gobierno local pide premura a la concesionaria, quiere resultados lo más rápido posible y que sean concluyentes, para actuar con contundencia. El nuevo gobierno quiere un saneamiento integral de la ría de Aldán y una coordinación en la acción entre Concello de Cangas, UTE Gestión y Aguas de Galicia.

Precisamente Aguas de Galicia fue la que advirtió el lunes al Concello de Cangas de que se estaba produciendo el vertido en el río Esteiro, en el mismo lugar donde el 31 de mayo se había producido otro y que la concesionaria dijo haber arreglado.

También el gobierno anunció ayer que se va a realizar muy pronto un cambio del bombeo de Vilariño, no una reparación, con el fin de abundar en este empeño del saneamiento integral.

Tras dos años cerradas por la pandemia y la sequía, comenzaron a funcionar ayer las duchas de las playas de Cangas

Después de dos años, ya funcionan las duchas de las playas de Cangas. Ayer se dio la orden desde de la concejalía de Obras y Servicios que dirige Iria Malvido, después de consultar también con la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas.

La empresa manifestó que este verano no habrá problemas de sequía. Tras una primera inspección, se detectó que, en Rodeira, dos fuentes no funcionaban, como también comprobaron ayer los bañistas de este arenal. Hace dos años, el Concello cortó el agua de las duchas de las playas por culpa de la pandemia del coronavirus. Se pensaba que el año pasado fuera la sequía la que había obligado a tomar esta decisión, pero la concesionaria comunicó al nuevo gobierno que no, que se tomó la decisión por otra causa que aún es incierta. Desde la concejalía de Servicios se recuerda que las duchas no están para enjabonarse debajo de ellas. Se asegura que está prohibido este tipo de conductas.