Bueu prorroga los contratos del SAF y gestión tributaria y reelige a Celard como jueza de paz

El Concello de Bueu celebró ayer el primer pleno del nuevo mandato municipal, una sesión de carácter extraordinario y que llega incluso antes de que se apruebe la estructura definitiva del gobierno local. La convocatoria estaba justificada por la necesidad de prorrogar dos de los contratos más importantes del ayuntamiento y por el sorteo de las mesas electorales para las elecciones generales del 23 de julio. La corporación se estrenó con una unanimidad absoluta, aprobando la extensión por un año de ambos contratos y con la eleción de Pepa Celard como jueza de paz por tercera vez consecutiva.

El contrato prorrogado de mayor cuantía económica es el del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), adjudicado a Idades con un presupuesto anual de 575.177 euros. El otro es el servicio de gestión tributaria, con un valor de 231.466 euros anuales y que está adjudicado a GTT. Los tres grupos de la corporación –BNG, PP y PSOE– votaron a favor de estas prórrogas.

Esa unanimidad se mantuvo con la elección de la titular del juzgado de paz. Había dos candidaturas y hubo consenso para renovar la confianza en Pepa Celard, que de esta manera cumplirá su tecer periodo consecutivo en el juzgado.

El pleno de ayer comenzó con el sorteo de las mesas electorales, que incluye un total de 17 mesas repartidas por doce puntos de votación: el local del CIM y Servizos Sociais (en sustitución de la biblioteca, cerrada por obras), IES Johan Carballeira, CEIP A Pedra, Escola Náutica, Centro Social do Mar, Casa da Aldea de Meiro, CEIP A Torre, Torrecino, Casa do Pobo de Beluso, las antiguas unitarias de Cabalo y Sanamedio y el CEIP Montemogos. Entre los vecinos a los que le tocó estar en una mesa electoral hay alguna cara conocida, como la influencer y antigua participante en el “reality” de La Isla de las Tentaciones, Lara Tronti, que será segunda vocal en una de las mesas del Centro Social do Mar.

Esta sesión plenaria concluyó con una dación de cuenta de varios asuntos, entre ellos la personación del Concello de Bueu en el proceso judicial abierto por la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo que declara el camino de Coumiñán, en Beluso, como público.