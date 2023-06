Unha comedia denegrida

Velaí o subtítulo de Entrega en man, que tivo a súa estrea absoluta na apertura da 40ª MITCFC. A peza é unha adaptación do texto A Behanding in Spokane, do dramaturgo angloirlandés Martin McDonagh; o primeiro que este ambientou nos Estados Unidos. McDonagh caracterízase por unha linguaxe violenta e un humor negro, acedo. A proposta de Contraproducións, con versión e dirección de Cándido Pazó, ten un título moi axeitado, pola súa clareza, e un subtítulo moi acaído, porque a montaxe é un pouco máis denegrida: tira cara á comedia e o humor negros sen recrearse neles, queda nalgo máis “amable”, dentro de que segue a abordar temas como a homofobia, o racismo ou o machismo, e que o público, cos seus risos, serve de espello social. Esa maior “amabilidade” vén dada polo código de actuación, que reforza moito máis a comedia e o estereotipo cá tensión, a violencia e a brutalidade. Tamén a tradución dalgúns termos e a redución do argot e dos referentes americanos, para adaptala á recepción galega, mesmo mantendo a ambientación orixinal, dilúe algúns dos elementos e conflitos no discurso e comportamentos dos personaxes, reforzándose porén a cuestión da xenofobia.

A peza funciona dende o contraste das necesidades dos personaxes e os seus absurdos, da comicidade amarga que agochan. Carmichael (Evaristo Calvo) procura a man que lle amputaron 27 anos antes; Toby (Diogo Sales) e Marilyn (María Roja) queren timalo, pero sáelles mal. E así arranca a trama desta proposta, na que a propia concepción do espazo escénico, que remite a un cuarto de hotel con decoración retro, pero non ruín nin cutre, como se nos di na sinopse, senón ben deseñado e coidado, nada desgastado, dá máis limpeza á escena. A luz non reforza os claroscuros e sombras, salvo nalgúns momentos concretos, e grazas a esa actuación que aposta máis pola comedia, o estereotipo e o divertimento sostido ca por xerar tensión no público, acábaselle collendo ata “un pouco de cariño” aos personaxes, por amosarnos os seus medos e faltas, aínda que por momentos se bote en falta máis tensión. Na montaxe destaca especialmente Santi Romay como Mervyn, un personaxe moi ben construído, artellado e habitado, que serve para dar axilidade e, á vez, fondura á peza, que atrapa tanto ao xerar pausas na trama, como intriga e ambigüidade, dun xeito sutil pero preciso, nunha actuación engaiolante (nun xogo de palabras cos afectos do personaxe). O final non é tan sorprendente como outros de McDonagh, ademais de que na montaxe tamén se dilúe algún dos elementos que o desvelan. Pero o seu gran final son as despedidas, a humanidade que xorde por debaixo da cotra do egoísmo, e ese plan que volve saír mal, cun xiro moi bo desta montaxe; resoando coa palabra final, que é a que gaña.