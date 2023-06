El teatro que habla portugués, castellano y gallego

La exposición, que se inauguró ayer en la Capela do Hospital, consta de fotografías de estos 10 años de la Plataforma Transfronteriza de Teatro Amador (Platta), textos en los tres idiomas –castellano, gallego y portugués, por las federaciones que la forman– y vídeos sobre lecturas dramatizadas que se realizan a lo largo del año en las localidades de dichas federaciones: la castellano-leonesa, norte de Portugal y la gallega a través de la Federación Galega de Teatro Amador (Fegatea). En Castilla y León se realizó en La Bañeza; en Galicia acaba de ser en O Carballiño y en Portugal, en Viana, será en noviembre.

Platta nació en Salvaterra, en agosto de 2013, en las VII Xornadas de Teatro de Fegatea, con la participación de la Revista Galega de Teatro (hoy Erregueté), la Federación de Teatro Aficionado de Castilla y León, Comédias do Minho y la propia Fegatea. En 2017 deja la plataforma Comédias do Minho y entra Teatro do Noroeste-Centro Dramático de Viana/TEIA/-teatro em Iniciativa Associativa.Y así empezó a caminar Platta como punto de encuentro del teatro aficionado de Castilla y León, Portugal y Galicia “a carón do fío de auga do Miño que acariña irmandades entre ribeiras, liga territorios co Limia e axunta pobos co Douro nunha paisaxe de mil ríos”.

La exposición, que puede visitarse de 17:30 a 20:30, está organizada, con el apoyo del director y dramaturgo Xoán Carlos Riobó, por Fegatea, entre cuyas actividades están el Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magan en Santiago; Circuito Galego, con 16 sedes por las cuatro provincias; Fegatea Movete, con actuaciones por medio de un sorteo entre los grupos aspirantes; Fegateatro, en convenio con concellos para realizar entre cuatro a ocho actuaciones y el festival Platta, con lecturas dramatizadas en los tres idiomas.

La Capela acoge hoy también la presentación , a las 20:00 horas, de “Notas de suicidio”, “Limbos terrestres” y “Dos hombres que caminan”, de Marc Caellas y Esteban Feune de Colombi..