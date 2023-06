Marineros, espías y veteranos de guerra de las Malvinas

El reconocimiento en la sede consular contó con la presencia del cónsul general en Vigo, Horacio Doval, y de uno de los más altos representantes de la Armada de Argentina: su director general y contraalmirante Marcelo Cristian Tarapow. Durante la última semana estuvo en la Escuela Naval Militar de Marín dentro de unas jornadas organizadas por la Marina española para directores de formación de Iberoamérica. Tarapow decidió alargar unos días más su estancia en España para poder saldar personalmente la deuda del Estado argentino con estos marineros, con los que llevaba en contacto desde el año 2019 después de conocer su historia. Un contacto continuo y permanente vía telefónica y whatsapp. “Fuimos muy insistentes. Él nos pedía un poco de paciencia y nosotros estuvimos machacando, machacando. La verdad es que no sé como no nos mandó a la m...”, decía con humor Alejandro Martínez, que desde hace años es vecino de Vigo.

En aquella marea de abril de 1982 a bordo del “Usurbil” Juan Casás era contramaestre, Alejandro Martínez marinero de cubierta y un joven Fernando Otero tercer oficial de máquinas. Aquel barco pertenecía a la extinta armadora Pesquera Vasco-Gallega, que tenía sus oficinas donde hoy están las oficinas de Pescanova en el puerto de Vigo. Para poder operar en aguas argentinas tenía que constituirse una sociedad mixta, lo que obligaba a que el pabellón pasaba a ser argentino, al igual que los principales oficiales. Eso sí, la mayoría de la tripulación era española y, por supuesto, gallega. El buque fue militarizado de inmediato y durante los 28 días que duró aquella marea ejerció labores de espionaje para controlar los posibles movimientos de la flota inglesa.

“Cuando salimos del puerto de Ingeniero White, en Buenos Aires, lo hicimos para pescar pero al poco tiempo de navegar ya nos dicen que tenemos que dirigirnos a Mar de Plata, que va a entrar un mando militar. Yo pienso ‘¿nos vamos a la guerra o nos vamos a la pesca?’ Nadie desconfiaba pero las cosas no sucedieron como creíamos”, desvela Juan Casás.

Para la tripulación la tranquilidad a bordo del “Usurbil” fue inexistente. “Cada uno le dio muchas vueltas a la cabeza. Esa fue una marea muy dura aunque ahora vemos que pudo haber sido peor, como le ocurrió a otros barcos”, recuerda Alejandro Martínez en referencia al “María Luisa” y al “Narwal”, este último identificado como buque espía por los ingleses y finalmente hundido.

“Cuando vimos que teníamos que ir para el norte y nos dirigíamos al sur, malo. Íbamos a ejercer de espías, íbamos a la misión. Pedimos por miedo hasta cambiar la bandera pero nos dijeron que no, que no se cambiaba. Y quien se rebelase, al agua”, cuenta Alejandro Martínez, reconociendo que se pasó mucho miedo. “Es que pasamos por el medio de los barcos ingleses, nos apuntaron con las luces y dije estos nos echan abajo. Decir que pasamos miedo es poco. El susto fue poco, hay que vivirlo para saberlo”, amplía Martínez.

El contraalmirante Tarapow ponía en valor ayer el “valor y coraje” de los marineros condecorados ayer. “Yo conocí su historia en 2019, cuando estaba destinado en Puerto Belgrano [la principal pase argentina]. Fue el presidente de la agrupación de veteranos de guerra de Bahía Blanca, Guillermo de la Fuente, quien me habló de ellos y nos facilitó el contacto”, contaba el militar. Desde el primer momento se implicó al máximo e investigó a fondo para conseguir registros documentales que avalasen su historia. Fernando Otero conservaba su propia documentación, pero Juan Casás y Alejandro Martínez la habían perdido después de tantos años. Además, el pesquero sufrió un incendio en 1993. La investigación de Marcelo Cristian Tarapow le llevó a localizar al teniente de fragata Fernando Amorena, ya retirado, y que fue destinado como agregado militar al “Usurbil”. “Él me envió el rol del barco, en el que aparecían sus nombres y a partir de ahí pude montar todo el expediente. Se demoró algún tiempo porque entre medias vino la pandemia”, contaba ayer.

En aquella marea había varios mensajes clave disfrazados como frases aparentemente inocentes. “Hemos detectado una ballena herida”, que significaba que el “Usurbil” había avistado un navío inglés. El 9 de mayo de 1982 el “Usurbil” recibió a su vez otro mensaje: “El mercado está saturado”. Era la orden para regresar a puerto y poner fin a la misión. El capitán intentó convencer al mando militar con otra frase: “Estamos siguiendo un cardumen de merluza”. Pero no había vuelta atrás. Pronto supieron el por qué: apenas unas horas antes los ingleses habían atacado al “Narwal” y falleció un civil.

Marcelo Cristian Tarapow quiso ser prudente al hablar de la militarización forzosa del “Usurbil”, con una tripulación formada por marineros sin experiencia de guerra. “Hay que tener en cuenta el contexto de guerra, con sus aciertos y errores. Las autoridades del momento decidieron mandar un buque que pudiese pasar desapercibido en el Atlántico sur. La historia y sus vivencias nos dicen que estos marinos estuvieron muy por encima de la altura de las circunstancias. No hubo ninguna muestra de cobardía ni de querer desembarcar a toda costa, lo que es un motivo de orgullo”, concluía ayer en Bueu el contraalmirante de la Armada de Argentina. La jornada acabó en Bueu, en el Restaurante Estrella, con una comida de celebración entre las familias de los marineros, personal del consulado y el militar.

“Ahora ya sabes lo que es el miedo”, le dijo a Otero su padre

El contraalmirante Marcelo Cristian Tarapow se mostraba visiblemente emocionado tras pasar los últimos tres días con Fernando Otero, Juan Casás y Alejandro Martínez. “Es una emoción gigante”, aseguraba. Tanto que no dudaba en recalcar la solemnidad de este acontecimiento. “No podía dejar pasar una oportunidad como esta, es algo demasiado solemne como para hacerlo por correo. Aunque viva 500 años más no voy a vivir otro día así: entregar estas medallas y diplomas en el momento cumbre de mi carrera, el máximo honor que me ha sido concedido”, asegura el militar.

Los tres antiguos marineros mostraron su agradecimiento al esfuerzo y compromiso del director de la Armada de Argentina. En su discurso en el consulado, Fernando Otero decía que “a todos nosotros nos tocó estar allí. No lo buscamos, por supuesto, pero una vez metidos cumplimos con nuestro cometido. Argentinos y españoles”. Y para acabar recordó las palabras de su padre cuando llegó a Bueu. El hombre había sido combatiente en la Guerra Civil y tras escuchar la historia de su hijo le dijo: “Ahora ya sabes lo que es el miedo”.