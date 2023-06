Clausura de talleres de Adultos del IES Rodeira.

La Escuela de Adultos está de moda porque cada vez son más las clases no presenciales que las presenciales.Los alumnos quieren estar presentes, quieren convivir. Aquí, en la imagen, los mayores participan en la clausura de talleres que se impartieron en el IES Rodeira a lo largo del curso que finaliza.

Refriega en el porche del juzgado

La violencia de género, a pesar de VOX, sigue existiendo. En Cangas, por alguna razón, apenas no enteramos de lo mucho que llega a los juzgados y que tiene ocupados a los abogados de oficio. Ayer hubo un encuentro _diremos que berlanguiano_ cuando dos mujeres se enzarzaron por la mañana temprano a las puertas del Juzgado de Cangas. En medio, un hombre que estaba acusado de violencia de género. Para poner paz a esta improvisada refriega hizo falta la intervención de la Guardia Civil. Algún día harán públicos los datos del número de violencias de género que se producen en el partido judicial de Cangas al año. Una vez los hizo público una asociación y se lío.

El otro obstáculo del gobierno de Cangas

Estamos deseando ver como funciona el gobierno de Cangas, que tiene que pasar todavía una gran prueba de obstáculos: la de los salarios. Alternativa dos Veciños (AV) tiene la última palabra y no extrañaría que, de entrada _como en la OTAN el PSOE_ no dé su apoyo. Será entonces cuando los cangueses comprobarán si solo es una cuestión de dinero. El pleno de gobierno aún no está ni siquiera convocado. Pero se espera con ansia.