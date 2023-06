La valentía de Protección Civil de Moaña

Una integrante de Protección Civil de Moaña se armó de valor y exhibió buen tono físico, atreviéndose a subir a las máquinas de remoergómetro que estaban a disposición de los espectadores del Desafío de remo moañés. Su valentía fue recompensada con los aplausos de los presentes.

Espectadores de lujo en el V Desafío de remo de Moaña

El Desafío de remo de ayer entre la SD Tirán y la SD Samertolaméu contó con espectadores de lujo. Se trata de una manada de arroaces que acapararon la atención de todo el público justo antes del inicio de la prueba. No interfirieron en la regata, pero en donde estuvo el riesgo de verdad fue en la salida de un velero del puerto deportivo. Pese a que estaba siendo avisado desde la megafonía de que iba a cruzarse con las traineras, no paraba. Se tuvo que cruzar la zódiac de seguridad para que se percatase de lo que ocurría y diese media vuelta mientras no finalizaba la prueba deportiva.

Comienza la temporada de rescate de perros

La Policía Local y Protección Civil rescataron estos días a un perro que se cayó a uno de los antiguos depósitos de Massó. Es una zona muy cercana a la playa de mascotas y estas caídas se repiten varias veces cada verano, así que los dueños de perros deben tener precaución. Los animales, después, no pueden salir, y su rescate se complica porque se ponen nerviosos y amenazan con atacar a los agentes en algunas ocasiones.