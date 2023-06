“Me fascinaba hacer una novela como una radiografía y tratar la ausencia del padre”

La escritora bueuesa Fátima Chamadoira regresa al mundo editorial. Después de la publicación de los tres libros que configuran su Trilogía del Escritor – “Sin el permiso de Dios”, “Una obra maestra” y “El caso Tarduchy”– y la biografía novelada “Los pies de la lechuza” ahora publica “Una sola carne”. Una novela en la que aborda la relación de un matrimonio que ha vivido gran parte de su vida con la separación que impone el mar y que debe revisar parte de ese pasado. La presentación oficial del libro será el domingo, en el Centro Social do Mar a las 19.30 horas.

–La publicación de “Una sola carne” es su regreso al mundo editorial después de los títulos de La Trilogía del Escritor y la biografía novelada “Los pies de la lechuza”, que eran novelas que formaban parte de un proyecto más amplio o venían de estar guardadas en un cajón durante un largo tiempo. ¿Este nuevo libro es algo así como un reinicio literario, o incluso liberación, tras dejar atrás proyectos de largo recorrido?

–En realidad lo que yo llamo “Trilogía del escritor” son tres novelas completamente independientes, que tienen en común la literatura dentro de la literatura. “Una sola carne” es una historia cuya iluminación se produjo hace tiempo porque en ella confluyen varios asuntos de interés para mí, especialmente la pareja y la ausencia del padre. Puedo decir que la concebí hace ya más de quince años, aunque no haya afrontado y concluido el proyecto propiamente hasta ahora.

–¿Cómo empezó a cobrar forma esta nueva historia, con ese matrimonio formado por Piñeiro y Lilia?

–Tenía un esquema trazado, casi esquelético, guardado en una carpeta, y la idea fue madurando conmigo. La redacción y conclusión de la novela me llevó más o menos un año, pero el tiempo de cocción es muy superior, porque tiene ciertas exigencias técnicas con respecto a un personaje en concreto. La edición se ha completado en un tiempo récord.

–¿Cuál fue la respuesta de su editorial ante esta propuesta?

–Fue un reencuentro feliz, porque yo publiqué “El Caso Tarduchy” con Célebre Editorial. Conocí a sus directivos en un viaje que realizaron a Pontevedra. Estaban buscando autores y se fijaron en mí. Me lanzaron una oferta tentadora y me pareció un proyecto ilusionante, con una fuerza inicial arrolladora. Después se cruzó la pandemia y sufrieron muchísimo. Ediciones Carena siempre me dejó la puerta abierta y he vuelto a casa, por así decir. El editor, José Membrive, me pidió que le enviara el manuscrito. Lo leyeron y me comunicaron que íbamos hacia adelante. Se puede decir que soy una escritora muy afortunada.

–Presenta “Una sola carne” como una especie de radiografía de una relación en la que las dos personas han estado separadas la mayor parte de su vida, en este caso por la inmensidad del mar. Parece una situación muy común a muchos matrimonios de villas marineras de Galicia, que no empiezan a convivir y a conocerse de verdad hasta la jubilación y no siempre resulta fácil.

– Así es. Yo soy hija de marino, y gallego, nieta de marinos, sobrina de marinos. Por eso le hablaba al principio de la ausencia del padre. La relación entre este patrón de altura y su esposa me atraía como un imán, por la peculiaridad que supone la separación y las dificultades de adaptación que se producen cuando él se jubila. Así y todo, la novela apunta al matrimonio, a cualquier matrimonio. Hacerle una radiografía era lo que más me fascinaba. Se puede decir que es una novela muy gallega, pero sin asomo de costumbrismo, con mucha variedad tonal.

–¿Hay algún tipo de referente real detrás de Piñeiro y Lilia?

– Cualquier escritor se nutre de lo que conoce, de lo que sabe o cree saber, pero la literatura es fruto de un proceso de transformación bastante complejo. No soy retratista, ni lo pretendo. Piñeiro puede ser cualquiera y, al mismo tiempo, no es nadie que exista realmente. En lo que respecta a Lilia le digo lo mismo. Por ponerle un ejemplo: Piñeiro no se parece en nada a mi propio padre, que fue el marino que mejor conocí.

–En la historia parece tener un peso importante el pasado sindical y el compromiso social de Piñeiro con la gente del mar. ¿Es esta novela también una de reivindicación y defensa de los trabajadores del sector del mar, que en muchas ocasiones son los grandes olvidados del sistema?

– Esta novela va por otros derroteros, pero Piñeiro estuvo metido hasta el cuello y yo solo obedezco órdenes. De todos modos ese aspecto forma parte del argumento y yo aprovecho para poner de relieve las dificultades que entraña la condición de hombre de mar. A ratos es una novela de mar, pero vista desde tierra, que es desde donde yo podía ver a mi propio padre.

–¿El título de la novela es una alusión a que, pese a todo, los protagonistas se mantienen unidos formando “una sola carne”?

– Efectivamente. Los índices de divorcio alcanzan ya el 70 por ciento. Es evidente que la pareja está dislocada. No hace falta creer que el matrimonio es indisoluble para considerar que es una cifra difícil de resistir para una sociedad. Yo quise preguntarme qué hay que afrontar sin separarse, aunque sé que existen parejas que permanecen unidas con un historial que nada tiene que ver con el de Lilia y Piñeiro. Como dije al principio, me interesa abrir en canal a una pareja, porque es un tema inagotable. El resultado es un compendio de ingredientes que poblaban mi conciencia y hasta mi subconsciente.