“Estar entre los seleccionados en Bueu ya es un honor y no esperaba este premio”

António Bahia es el ganador del I Certame de Pintura Otero Baena que convoca el Concello de Bueu junto a la familia del artista. Nació en 1969 y desde los dos años vive en la ciudad de Porto. Desde pequeño le encanta el diseño, aunque su afición por la pintura comenzó a los 18 años. Comenzó a formarse de manera autodidacta y empezó a participar en exposiciones y a vender algunos de sus trabajos. Cuando cumplió los 40 años de edad decidió matricularse en la Facultad de Bellas Artes de Porto y su actividad profesional está vinculada a la producción de video y fotografía en una vertiente más comercial. “La pintura y el diseño son las actividades con las que más me identifico, pero no siempre es posible vivir del trabajo artístico”, reconoce. También es un gran aficionado a la música y toca la guitarra. “Ya toqué en algunas bandas y ahora estoy formando una nueva”, cuenta antes de atender a FARO por su premio. La entrega será en los próximos días, con la clausura de la exposición en la sala Amalia Domínguez Búa.

–¿Cómo ha recibido la noticia de la concesión de este premio?

–Con cierta sorpresa. Tengo conocimiento del nivel artístico de estos premios, donde es frecuente ver obras de artistas con un gran dominio de la técnica y que abordan temas muy originales. Y algunos son artistas realmente muy jóvenes.

–¿Cómo se enteró de la convocatoria de este certamen?

–Participar en este tipo de certámenes es una forma de divulgación y valorización de mi trabajo. Por eso me procuro mantener informado a través de canales de divulgación. En este caso fue a través de la web arteinformado.com. un portal dirigido a divulgar el arte y la cultura iberoamericana.

–¿Conocía la figura de José Otero Baena?

–Me van a disculpar, pero lo cierto es que no conocía más que lo que pude saber recientemente. Me sorprende la precocidad con la que se empezó a dedicar a la pintura, a partir de los 10 años, y su dominio en el uso del color y los efectos de la luz en sus trabajos. Si se me permite establecer algún tipo de relación entre el trabajo del maestro Otero Baena y el mío, diría que el paisaje es un tema recurrente en nuestro trabajo artístico.

–¿Qué supone para usted que el jurado haya elegido su pintura “Sobrevoo” entre todas las finalistas?

–Es difícil de responder a esto. Formar parte del grupo de artistas seleccionados para este certamen ya supone todo un honor y no pensaba que mi obra fuese a ser premiada.

–El jurado destaca en su veredicto “su calidad artística y una poética de cierta melancolía con un lenguaje contemporáneo”. ¿Coincide con esa apreciación?

–Actualmente uno de los conceptos que me gusta atribuir a mis trabajos es la subjetividad de la interpretación por parte del espectador. O sea, que cada uno realice una lectura distinta de la obra. Sin embargo, siempre existen algunas pistas que condicionan esa lectura. Con anterioridad ya me atribuían un cierto carácter melancólico y poético en mis trabajos. Así que mea culpa y acepto el veredicto. La calidad del artística del trabajo es algo con lo que me debato constantemente, nunca estoy satisfecho con el resultado a nivel técnico y siempre creo que es posible hacerlo mejor. Pese a no renunciar a la figuración y a las técnicas tradicionales pictóricas intento realizar cuadros con un lenguaje contemporáneo y para ello recurro a estímulos e influencias de los momentos en los que vivimos.

–La temática de “Sobrevoo” forma parte de una serie de varios cuadros con elementos comunes. ¿Qué es lo que le interesa trasladar al espectador?

–En esta serie los cuadros están poblados por personas que me resultan próximas. Es una forma divertida de retratarlas recurriendo a fotografías que capto en momentos ocasionales y que luego transporto al lienzo. Es una serie autobiográfica que recupera mis vivencias y los recuerdos de mi infancia, que esta marcada por mi padre. Era un gran aficionado a la aeronáutica y hacía viajes con él a diferentes lugares para encontrarme con paisajes diferentes.

–Entre las referencias o influencias que se citan en estas obras están Hooper o el artista alemán Tim Eitel. ¿Es realmente así?

–¡Sin ninguna duda! Cuando era pequeño mi madre me compraba libros sobre pintores y yo fui aumentando la colección con títulos de Taschen. Tengo un volumen sobre Hopper en un estado lamentable de tanto que lo he usado [risas]. Hopper supo reflejar el aislamiento urbano a través de un trabajo con un cariz psicológico y una preocupación estética que inteligentemente supo explorar. A partir de escenas banales de lo cotidiano fue capaz de crear obras increíbles recurriendo a fuertes contrastes de luz para remitirnos a un imaginario cinematográfico. A su vez, Tim Eitel es un artista contemporáneo del cual aprendo observándolo día a día y lo transporto a mi trabajo artístico. También me gustaría mencionar al pintor español Antonio López García, un artista que me fascina por sus paisajes urbanas reflejadas con una enorme maestría, por su dominio del diseño y el empeño de su trabajo. Precisamente en este momento estoy retomando un tema vinculado al paisaje urbano para una serie de trabajos nuevos en los cuales Antonio López es una fuerte influencia.

–Dentro de esa serie de pinturas “Sobrevoo”, ¿qué tiene de especial el cuadro que presentó a Bueu?

–Los cuadros de esta serie tienen a evolucionar de una forma natural. Los primeros representaban a una mujer de frente al espectador, con un avión pasando sobre ella. El paisaje surgió más tarde. En este momento son más de una docena, junto a otros tantos que se quedaron por el camino. Son más los que voy dejando aparte que los que realmente considero obras acabadas. Este cuadro en concreto era uno de los que estaba en mi taller desde hace más de un año: me gustaba la forma en la que pinte el paisaje de una forma casi gráfica, pero la figura femenina no estaba como yo quería. Finalmente, hace unos tres meses en un paseo por el río Miño conseguí una fotografía de la modelo tal como yo pretendía para poder acabar este cuadro.

–¿Estará en Bueu para la gala de entrega del premio?

–¡Claro que sí! Estaré encantado de conocer a la organización y al resto de participantes para agradecerles personalmente esta distinción a mi obra que tanto me honra.